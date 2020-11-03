Ждем еще один «Минск-Мир»? Более 1000 гектаров сельхозземель на севере столицы отдано под застройку

Источник материала: Onliner

Святость и неприкосновенность сельхозземель неоднократно декларировалась с высоких трибун. Еще в 2011 году Александр Лукашенко обозначил единый курс: земли сельхозугодий могут быть выделены для строительства жилья в исключительных случаях, да и то только после личного разрешения главы государства. Предусмотрительно была сделана и еще одна оговорка: возможно выделение таких земель под «суперинвестиционные проекты». И видимо, тот самый особый случай настал. На национальном правовом портале страны размещен документ, согласно которому на севере Минска из состава ландшафтно-рекреационной зоны исключается сразу 1040 га.





Новость об изменениях взялась не с потолка: еще в начале октября стало известно, что Минску предстоит принять очередной строительный мегапроект . Компания из ОАЭ (ну почти) планирует построить у нас «умный город», вложив в реализацию 4 миллиарда долларов. Бумажная работа над проектом велась и вовсе с 2019-го. «Проработано соглашение с белорусской стороной по инвестированию в развитие северной части города Минска, чтобы сделать ее одной из самых передовых, современных, технологичных. Ведь именно технологии правят миром. Мы планируем построить умный город в городе, уже активно ведем проектирование», — рассказывал председатель совета директоров дубайской инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар.









Чуть позже выяснилось: за эмиратским фасадом мелькает лицо хорошо знакомой белорусам строительной компании — «Эмирейтс Блю Скай» (она же «Зомекс Инвестмент» до начала февраля 2020 года), где упоминавшийся выше Мухаммед Али аль-Аббар является главой. А что лучше всего умеют делать компании, входящие в состав Dana Holdings? Правильно: строить жилье — высотное, плотное, «полуфабрикатное», но при этом не лишенное «врожденных» прелестей вроде стеклянных дверей и красивого лобби. Вот и в нашем случае заказчиком жилого и не только строительного великолепия выступает «Эмирейтс Блю Скай».





Давайте же посмотрим, как распределились по «секторам» гектары, лишившиеся звания сельхозземель. (Не забываем, что первым строящимся объектом стал Национальный выставочный центр, по крайней мере, капсула уже торжественно заложена ).

Итак, согласно указу №399 от 30 октября 2020 года земли, числившиеся за зонами 311 и 312 по генплану, распределяются следующим образом:

59 га уходит под зону общественной многофункциональной застройки;

346 га — зона жилой смешанной многоквартирной застройки;

17 га — зона общественной застройки специализированного назначения;

618 га — зона жилой смешанной многоквартирной застройки.

В общей сложности под многоэтажки отведено 964 га прекрасной столичной земли (что там по заявлениям, что в Минске жилье строить нельзя?), а под общественную застройку — всего 76 га.

На прикрепленной к указу карте будущее Минска выглядит так, грязно-желтый в полосочку — это будущая жилая часть города в городе. Указ вступил в силу, теперь чиновникам необходимо оперативно внести изменения в генплан.











