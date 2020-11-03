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Ждем еще один «Минск-Мир»? Более 1000 гектаров сельхозземель на севере столицы отдано под застройку
Источник материала: Onliner
Святость и неприкосновенность сельхозземель неоднократно декларировалась с высоких трибун. Еще в 2011 году Александр Лукашенко
Новость об изменениях взялась не с потолка: еще в начале октября стало известно, что Минску предстоит принять очередной строительный
Чуть позже выяснилось: за эмиратским фасадом мелькает лицо хорошо знакомой белорусам строительной компании — «Эмирейтс Блю Скай» (она же «Зомекс Инвестмент» до начала февраля 2020 года), где упоминавшийся выше Мухаммед Али аль-Аббар является главой. А что лучше всего умеют делать компании, входящие в состав Dana Holdings? Правильно: строить жилье — высотное, плотное, «полуфабрикатное», но при этом не лишенное «врожденных» прелестей вроде стеклянных дверей и красивого лобби. Вот и в нашем случае заказчиком жилого и не только строительного великолепия выступает «Эмирейтс Блю Скай».
Давайте же посмотрим, как распределились по «секторам» гектары, лишившиеся звания сельхозземель. (Не забываем, что первым строящимся объектом стал Национальный выставочный центр, по крайней мере, капсула уже торжественно
Итак, согласно указу №399 от 30 октября 2020 года земли, числившиеся за зонами 311 и 312 по генплану, распределяются следующим образом:
В общей сложности под многоэтажки отведено 964 га прекрасной столичной земли (что там по заявлениям, что в Минске жилье строить нельзя?), а под общественную застройку — всего 76 га.
На прикрепленной к указу карте будущее Минска выглядит так, грязно-желтый в полосочку — это будущая жилая часть города в городе. Указ вступил в силу, теперь чиновникам необходимо оперативно внести изменения в генплан.
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Святость и неприкосновенность сельхозземель неоднократно декларировалась с высоких трибун. Еще в 2011 году Александр Лукашенко обозначил единый курс: земли...
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