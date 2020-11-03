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Ученые вышли на связь с Voyager-2 впервые за восемь месяцев
Источник материала: Onliner
Voyager-2 теперь вновь на связи с Землей. Коммуникация с ним прервалась в марте этого года, когда NASA
Некоторые передатчики Deep Space Station 43 не меняли на протяжении 47 лет, и их требовалось обновить. Тестовый запуск с новым оборудованием прошел 29 октября — тогда зонду отправили несколько команд. На получение ответа понадобилось 34 часа и 48 минут.
За прошедшие восемь месяцев с Voyager-2, судя по всему, ничего не случилось. Зонд запустили в космос в 1977 году. Его миссия — исследование дальних планет Солнечной системы.
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 500 мм, относительное отверстие: 1/7.2, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
рефлектор Ньютона, диаметр: 130 мм, фокусное расстояние: 900 мм, относительное отверстие: 1/6.9, экваториальная (EQ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
рефлектор Ньютона, диаметр: 114 мм, фокусное расстояние: 900 мм, относительное отверстие: 1/7.8, экваториальная (EQ) монтировка, окуляры 4 мм/20 мм
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Voyager-2 теперь вновь на связи с Землей. Коммуникация с ним прервалась в марте этого года, когда NASA начала обновлять оборудование в австралийском комплексе Deep Space Station...
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