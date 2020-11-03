Ученые вышли на связь с Voyager-2 впервые за восемь месяцев

Источник материала: Onliner

Voyager-2 теперь вновь на связи с Землей. Коммуникация с ним прервалась в марте этого года, когда NASA начала обновлять оборудование в австралийском комплексе Deep Space Station 43. Это единственный центр, способный поддерживать связь с Voyager-2 на расстоянии 18,6 миллиардов километров.

Некоторые передатчики Deep Space Station 43 не меняли на протяжении 47 лет, и их требовалось обновить. Тестовый запуск с новым оборудованием прошел 29 октября — тогда зонду отправили несколько команд. На получение ответа понадобилось 34 часа и 48 минут.

For the past 8-months, Deep Space Station 43 has been undergoing upgrades. @NASAVoyager -2 has been waiting for us to be able to send it commands once again.

On Friday 30th October, we sent those commands & after a 34hour 48 min round trip time, a "hello" came back! #DSS43 @CSIRO pic.twitter.com/qyMEc9Jkxc — CanberraDSN (@CanberraDSN) November 2, 2020

За прошедшие восемь месяцев с Voyager-2, судя по всему, ничего не случилось. Зонд запустили в космос в 1977 году. Его миссия — исследование дальних планет Солнечной системы.