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Ученые вышли на связь с Voyager-2 впервые за восемь месяцев

03.11.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Voyager-2 теперь вновь на связи с Землей. Коммуникация с ним прервалась в марте этого года, когда NASA начала обновлять оборудование в австралийском комплексе Deep Space Station 43. Это единственный центр, способный поддерживать связь с Voyager-2 на расстоянии 18,6 миллиардов километров.

Некоторые передатчики Deep Space Station 43 не меняли на протяжении 47 лет, и их требовалось обновить. Тестовый запуск с новым оборудованием прошел 29 октября — тогда зонду отправили несколько команд. На получение ответа понадобилось 34 часа и 48 минут.

За прошедшие восемь месяцев с Voyager-2, судя по всему, ничего не случилось. Зонд запустили в космос в 1977 году. Его миссия — исследование дальних планет Солнечной системы.

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Voyager-2 теперь вновь на связи с Землей. Коммуникация с ним прервалась в марте этого года, когда NASA начала обновлять оборудование в австралийском комплексе Deep Space Station...
 
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