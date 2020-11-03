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Головченко заявил, что покупка валюты населением снизилась в сентябре в 10 раз. Это правда?
Источник материала: Myfin
«По сравнению с августом объемы покупки валюты населением снизились в 10 раз. Я надеюсь, что здравые чувства возьмут вверх и ситуация на финансовом рынке окончательно стабилизируется», – сказал Роман Головченко, передает interfax.by.
Статистика
Снизился более чем в 11 раз объем чистой покупки валюты населением – это разница между купленной и проданной валютой. В августе чистая покупка составила $622,1 млн, в сентябре – $54,5 млн. При этом за 9 месяцев 2020 года объем чистой покупки валюты населением превышает $1,55 млрд.
Что в итоге?
В Беларуси в августе отмечался
повышенный спрос населения на инвалюту
на фоне возобновившегося ослабления
обменного курса белорусского рубля.
Также ряд банков констатировал заметный
отток
Говорить о кратно снизившемся спросе некорректно, так как объемы покупки валюты населением снизились в сентябре только в 1,6 раз. Тем временем вырос объем ее продажи, однако общее сальдо чистой покупки с начала года все еще не в пользу государства и превышает $1,55 млрд.
Нацбанк Беларуси проблему признал и
обратился к коммерческим
Источник: Myfin.by
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В Беларуси объемы покупки валюты населением по сравнению с августом снизились в 10 раз. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко 2 ноября в эфире телеканала...
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