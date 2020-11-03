Головченко заявил, что покупка валюты населением снизилась в сентябре в 10 раз. Это правда?

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«По сравнению с августом объемы покупки валюты населением снизились в 10 раз. Я надеюсь, что здравые чувства возьмут вверх и ситуация на финансовом рынке окончательно стабилизируется», – сказал Роман Головченко, передает interfax.by.

Статистика Нацбанка показывает, что в сентябре белорусы купили $740,6 млн. В августе население купило $1221,2 млн. Объем покупки, как можно заметить, отличается не в 10 раз. В сентябре действительно снизился спрос на валюту со стороны населения, но всего в 1,6 раза.

Снизился более чем в 11 раз объем чистой покупки валюты населением – это разница между купленной и проданной валютой. В августе чистая покупка составила $622,1 млн, в сентябре – $54,5 млн. При этом за 9 месяцев 2020 года объем чистой покупки валюты населением превышает $1,55 млрд.

Что в итоге?

В Беларуси в августе отмечался повышенный спрос населения на инвалюту на фоне возобновившегося ослабления обменного курса белорусского рубля. Также ряд банков констатировал заметный отток вкладов в иностранной валюте .

Говорить о кратно снизившемся спросе некорректно, так как объемы покупки валюты населением снизились в сентябре только в 1,6 раз. Тем временем вырос объем ее продажи, однако общее сальдо чистой покупки с начала года все еще не в пользу государства и превышает $1,55 млрд.