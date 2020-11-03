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Смертельное ДТП звезды "Холостяка": как идет следствие

03.11.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Судебное расследование по делу финалистки реалити-шоу "Холостяк" Виктории Коротковой продолжается: новые подробности раскрыло издание StarHit.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Названа причина смертельной аварии с участием звезды "Холостяка"

В октябре 24-летняя модель и одна из фавориток музыканта Егора Крида сбила насмерть 39-летнего мужчину. Москвич перебегал шумную трассу в центре города и находился в алкогольном опьянении. С тех пор о Коротковой почти не слышно: после аварии модель выпала из жизни в Instagram и перестала выходить на связь.

Подробности смертельного ДТП с участим Коротковой стали известны недавно: эксклюзивное интервью адвокатов модели опубликовало издание StarHIt.

По словам стороны защиты, которую представляют Владислав Подшибякин и Тимур Матвеев, уголовное дело пока не возбуждали, а Виктория посещает следственные мероприятия. Дата суда не определена, и пока неизвестно, состоится ли он вообще.

Также известно, что трагическую ночь модель получила сильное сотрясение мозга и не могла говорить из-за шока. В тот момент о случившемся высказалась победительница "Холостяка" Дарья Клюкина: она заступилась за Короткову и разозлила фанатов.

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Теги: Гомель
 
 
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Новые подробности о трагическом деле Виктории Коротковой и комментарии стороны защиты были опубликованы в издании StarHit.
 
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