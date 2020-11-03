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Смертельное ДТП звезды "Холостяка": как идет следствие
03.11.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Судебное расследование по делу финалистки реалити-шоу "Холостяк"
© Sputnik / Евгений Одиноков
В октябре 24-летняя модель и одна из фавориток музыканта Егора Крида
Подробности смертельного ДТП с участим Коротковой стали известны недавно: эксклюзивное интервью адвокатов модели опубликовало издание StarHIt.
По словам стороны защиты, которую представляют Владислав Подшибякин и Тимур Матвеев, уголовное дело пока не возбуждали, а Виктория посещает следственные мероприятия. Дата суда не определена, и пока неизвестно, состоится ли он вообще.
Также известно, что трагическую ночь модель получила сильное сотрясение мозга и не могла говорить из-за шока. В тот момент о случившемся высказалась победительница "Холостяка" Дарья Клюкина: она
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Новые подробности о трагическом деле Виктории Коротковой и комментарии стороны защиты были опубликованы в издании StarHit.
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