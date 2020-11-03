Террористическая атака в Вене: что произошло?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Террористы совершили нападения в шести точках Вены. В результате стрельбы погибли три человека, не менее 15 получили ранения. Одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По горячим следам полиция задержала четырех подозреваемых, но часть террористов может быть на свободе. В Австрии усилены меры безопасности, охрану ряда зданий в Вене взяли на себя военные.

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу с соболезнованиями после теракта в Вене, он подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма. Телеграмму Ван дер Беллену также направил президент Беларуси Александр Лукашенко, он выразил соболезнования родным и близким погибших в результате нападений.

Смотрите на видео, что происходило в Вене после атак.