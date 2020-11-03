Головченко заявил, что белорусы в десять раз сократили покупку валюты

Источник материала: Ежедневник

Белорусы стали меньше покупать валюты у банков, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

По словам Головченко, по сравнению с августом объемы покупки валюты населением снизились в десять раз.

Выступая в эфире телеканала "Беларусь 1" , он выразил надежду, что здравые чувства возьмут вверх и ситуация на финансовом рынке окончательно стабилизируется.

Премьер-министр считает, что призывы снимать деньги, скупать валюту, не покупать белорусские товары - это элементы скоординированной кампании, которая была призвана нанести экономический ущерб стране. Головченко отмтеил, что благодаря действиям правительства и Нацбанка они не были реализованы.