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Головченко заявил, что белорусы в десять раз сократили покупку валюты

03.11.2020 11:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусы стали меньше покупать валюты у банков, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

По словам Головченко, по сравнению с августом объемы покупки валюты населением снизились в десять раз.

Выступая в эфире телеканала "Беларусь 1", он выразил надежду, что здравые чувства возьмут вверх и ситуация на финансовом рынке окончательно стабилизируется.

Премьер-министр считает, что призывы снимать деньги, скупать валюту, не покупать белорусские товары - это элементы скоординированной кампании, которая была призвана нанести экономический ущерб стране. Головченко отмтеил, что благодаря действиям правительства и Нацбанка они не были реализованы.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусы стали меньше покупать валюты у банков, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
 
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