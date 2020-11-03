|
Головченко заявил, что белорусы в десять раз сократили покупку валюты
03.11.2020 11:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусы стали меньше покупать валюты у банков, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
По словам Головченко, по сравнению с августом объемы покупки валюты населением снизились в десять раз.
Выступая в эфире телеканала
Премьер-министр считает, что призывы снимать деньги, скупать валюту, не покупать белорусские товары - это элементы скоординированной кампании, которая была призвана нанести экономический ущерб стране. Головченко отмтеил, что благодаря действиям правительства и Нацбанка они не были реализованы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы стали меньше покупать валюты у банков, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)