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В Гродно мужчина выпил, почитал новости и пошел к РУВД, где битой разбил пять автомобилей

03.11.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый мужчина битой разбил пять автомобилей в Гродно. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Инцидент произошел ночью 3 ноября. По данным следствия, мужчина деревянной битой разбил пять автомобилей, находящихся на неохраняемой автостоянке около здания Октябрьского РОВД. Он был задержан в момент совершения противоправных действий.

37-летний мужчина рассказал, что незадолго до случившегося дома выпивал спиртные напитки и читал новости. То, что он прочел, ему не понравилось, поэтому он взял биту и пошел к зданию милиции, где разбил автомобили.


В пресс-службе МВД добавили, что все авто принадлежали сотрудникам Октябрьского РОВД.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК Беларуси.

 
Теги: Гродно
 
 
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В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК Беларуси.
 
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