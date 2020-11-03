|
В Гродно мужчина выпил, почитал новости и пошел к РУВД, где битой разбил пять автомобилей
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый мужчина битой разбил пять автомобилей в Гродно. Об этом
Инцидент произошел ночью 3 ноября. По данным следствия, мужчина деревянной битой разбил пять автомобилей, находящихся на неохраняемой автостоянке около здания Октябрьского РОВД. Он был задержан в момент совершения противоправных действий.
37-летний мужчина рассказал, что незадолго до случившегося дома выпивал спиртные напитки и читал новости. То, что он прочел, ему не понравилось, поэтому он взял биту и пошел к зданию милиции, где разбил автомобили.
В пресс-службе МВД
В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)