В Гродно мужчина выпил, почитал новости и пошел к РУВД, где битой разбил пять автомобилей

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый мужчина битой разбил пять автомобилей в Гродно. Об этом сообщили в Следственном комитете.





Инцидент произошел ночью 3 ноября. По данным следствия, мужчина деревянной битой разбил пять автомобилей, находящихся на неохраняемой автостоянке около здания Октябрьского РОВД. Он был задержан в момент совершения противоправных действий.

37-летний мужчина рассказал, что незадолго до случившегося дома выпивал спиртные напитки и читал новости. То, что он прочел, ему не понравилось, поэтому он взял биту и пошел к зданию милиции, где разбил автомобили.





В пресс-службе МВД добавили , что все авто принадлежали сотрудникам Октябрьского РОВД.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК Беларуси.