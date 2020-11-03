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Футболиста «Городеи» во второй раз задержали на акции протеста

03.11.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футболист «Городеи» Ростислав Шавель был задержан 1 ноября на Логойском тракте во время протестной акции в Минске, сообщает «Трибуна». Спортсмен находится в ИВС на Окрестина.


Фото: ФК "Городея"

Таким образом, Шавель задержан уже во второй раз. Ранее отсидел восемь суток после задержания на площади Независимости вечером 28 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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Футболист «Городеи» Ростислав Шавель был задержан 1 ноября на Логойском тракте во время протестной акции в Минске, сообщает «Трибуна». Спортсмен находится в ИВС на...
 
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