Футболиста «Городеи» во второй раз задержали на акции протеста

Источник материала: Tut.by

Футболист «Городеи» Ростислав Шавель был задержан 1 ноября на Логойском тракте во время протестной акции в Минске, сообщает «Трибуна» . Спортсмен находится в ИВС на Окрестина.



Фото: ФК "Городея"

Таким образом, Шавель задержан уже во второй раз. Ранее отсидел восемь суток после задержания на площади Независимости вечером 28 августа.