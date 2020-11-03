|
Футболиста «Городеи» во второй раз задержали на акции протеста
Источник материала: Tut.by
Футболист «Городеи» Ростислав Шавель был задержан 1 ноября на Логойском тракте во время протестной акции в Минске, сообщает
Таким образом, Шавель задержан уже во второй раз. Ранее отсидел восемь суток после задержания на площади Независимости вечером 28 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболист «Городеи» Ростислав Шавель был задержан 1 ноября на Логойском тракте во время протестной акции в Минске, сообщает «Трибуна». Спортсмен находится в ИВС на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)