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Скорая помощь и Volkswagen столкнулись в Бресте
Источник материала: Tut.by
Легковушка и автомобиль скорой помощи столкнулись утром 3 ноября на перекрестке улиц Колесника и Краснознаменной в Бресте. Об этом
По предварительной информации, 60-летний водитель Volkswagen выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора и столкнулся со скорой, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией.
В результате ДТП врач и водитель VW получили травмы и были доставлены в больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпущены.
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В результате ДТП врач и водитель VW получили травмы и были доставлены в больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпущены.
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