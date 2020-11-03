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Скорая помощь и Volkswagen столкнулись в Бресте

03.11.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка и автомобиль скорой помощи столкнулись утром 3 ноября на перекрестке улиц Колесника и Краснознаменной в Бресте. Об этом сообщили в областной ГАИ.


По предварительной информации, 60-летний водитель Volkswagen выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора и столкнулся со скорой, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией.


В результате ДТП врач и водитель VW получили травмы и были доставлены в больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпущены.

 
Теги: Брест
 
 
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В результате ДТП врач и водитель VW получили травмы и были доставлены в больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпущены.
 
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