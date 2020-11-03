На выезде из Могилева маршрутка с пассажирами впечатала Citroen в отбойник

Источник материала: Tut.by

В Могилеве утром 3 ноября столкнулись пассажирский микроавтобус и Citroen. Медпомощь понадобилась двум пассажирам микроавтобуса. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УВД Могоблисполкома.





ДТП произошло на улице Чаусское шоссе в 08.30 на выезде из Могилева. На этом участке дороги еще ведутся ремонтные работы — трассу расширяют.

Водитель Citroen ехал со стороны Могилева и поворачивал налево на газонаполнительную станцию «Могилевоблгаза», когда столкнулся с маршруткой. Mercedes-Benz Sprinter ехал со стороны Чаус в направлении Могилева.









В салоне микроавтобуса находилось 12 пассажиров. Двоим из них понадобилась медицинская помощь. После осмотра медиков пассажиров отпустили.