|
На выезде из Могилева маршрутка с пассажирами впечатала Citroen в отбойник
Источник материала: Tut.by
В Могилеве утром 3 ноября столкнулись пассажирский микроавтобус и Citroen. Медпомощь понадобилась двум пассажирам микроавтобуса. Обстоятельства аварии устанавливаются,
ДТП произошло на улице Чаусское шоссе в 08.30 на выезде из Могилева. На этом участке дороги еще ведутся ремонтные работы — трассу расширяют.
Водитель Citroen ехал со стороны Могилева и поворачивал налево на газонаполнительную станцию «Могилевоблгаза», когда столкнулся с маршруткой. Mercedes-Benz Sprinter ехал со стороны Чаус в направлении Могилева.
В салоне микроавтобуса находилось 12 пассажиров. Двоим из них понадобилась медицинская помощь. После осмотра медиков пассажиров отпустили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все обстоятельства аварии уточняются.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)