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"Не отмыть". Новая работа Цеслера актуальна как никогда
Источник материала: Партизан
Известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер своей новой работой попал "не в бровь, а в глаз".
"Не отмыть!" -
А в комментариях дополнили: "Не очистить! И не переобуться на ходу. Запятнано навсегда"
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Известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер своей новой работой попал "не в бровь, а в глаз".
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