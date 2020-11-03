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"Не отмыть". Новая работа Цеслера актуальна как никогда

03.11.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер своей новой работой попал "не в бровь, а в глаз".

"Не отмыть!" - подписал работу художник.

А в комментариях дополнили: "Не очистить! И не переобуться на ходу. Запятнано навсегда"
 
 
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Известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер своей новой работой попал "не в бровь, а в глаз".
 
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