Колония строго режима и принудительное лечение в психушке. Как суд «наказывает» беларусов за оскорбление Лукашенко

Источник материала: KYKY

В беларуском уголовном кодексе есть «прекрасная» статья 368 «Публичное оскорбление президента РБ». Это так называемая диффамационная статья – когда судят не только за клевету, но и за объективное мнение.

Что интересно, еще в 1995-м международное сообщество при поддержке правозащитной организации «Article 19» приняло Йоханнесбургские принципы. Один из этих принципов гласит: никто не может быть наказан за критику или оскорбление нации, государства или его символов, правительства, государственных ведомств или государственных и общественных деятелей. Если только эта критика или оскорбление не направлены на подстрекательство к насильственным действиям или же могут повлечь такие действия.

Но в Беларуси в 2020-м этот принцип не соблюдается. 12 ноября в Хойниках пройдет суд по делу об оскорблении так называемого президента. Как стало известно правозащитному центру «Весна», судить будут гомельского активиста, инвалида второй группы с онкологическим заболеванием Алексея Романова. Только по состоянию здоровья силовики не посадили Романова в СИЗО, а оставили дома под подпиской о невыезде.

Алексей принимал активное участие в предвыборной кампании Светланы Тихановской. И на одном из пикетов в Хойниках решил высказаться про ее оппонента – Лукашенко. Из-за чего стал фигурантом уголовного дела, в котором написано, что Романов, «намереваясь публично оскорбить президента, умышленно произнес слова и фразы в неприличной форме, которые, согласно экспертизе, содержат негативную оценку президента Александра Лукашенко».

Теперь Алексею грозит до трех лет тюрьмы. Его дело будет рассматривать районный судья Андрей Кардаш.

Как судили других беларусов, которые, по мнению суда, оскорбили Лукашенко

Правозащитному центру «Весна» известно о шести беларусах, которые попали под статью 368 УК РБ. Рассказываем о них подробнее.

Редактор гродненской газеты «Пагоня» Николай Маркевич и журналист того же издания Павел Можейко были осуждены по 368-й статье УК в 2002-м году. Николай получил 2,5 года тюрьмы, Павел – два года.

Главный редактор газеты «Рабочий» Виктор Ивашкевич в 2002-м получил два года тюрьмы за перепечатку той статьи, из-за которой сели два вышеупомянутых журналиста.

По обвинению в 368-й статье УК в колонию общего режима на два года отправили предпринимателей из Гродно Валерия Левоневского и Александра Васильева. Это случилось в 2004-м.

В 2016 году по этой статье обвинялся житель Минска Александр Лапицкий. Но его отправили не в тюрьму, а на принудительное лечение в психиатрической клинике.

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