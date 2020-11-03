Слух: через неделю Apple представит Macbook с ARM-чипами

Источник материала: Onliner

Через неделю Apple проведет новую презентацию — уже третью за эту осень. Согласно источникам Bloomberg , компания посвятит мероприятие устройствам с новыми чипами Apple Silicon.

Ожидается, что Apple обновит линейку Macbook, переведя их на чипы собственной разработки. Также, вероятно, Macbook Pro с диагоналями 14,1 и 16,1 дюйма получат экраны mini-LED. Помимо этого, на Apple Silicon возможен переезд и ультратонкого Macbook Air .

Что интересно, чип базируется на мобильном A14 Bionic, который выполнен по техпроцессу 5 нм.

Глобальный план Apple — полный переход на собственные чипы. Но на это потребуется около двух лет. Вслед за Macbook чипы Apple Silicon получат iMac и Mac Pro.