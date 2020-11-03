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Слух: через неделю Apple представит Macbook с ARM-чипами
Источник материала: Onliner
Через неделю Apple проведет новую презентацию — уже третью за эту осень. Согласно источникам
Ожидается, что Apple обновит линейку Macbook, переведя их на чипы собственной разработки. Также, вероятно,
Что интересно, чип базируется на мобильном A14 Bionic, который выполнен по техпроцессу 5 нм.
Глобальный план Apple — полный переход на собственные чипы. Но на это потребуется около двух лет. Вслед за Macbook чипы Apple Silicon получат
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i3 1000G4 1100 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
16.0" 3072x1920 IPS, Intel Core i7 9750H 2600 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: AMD Radeon Pro 5300M 4ГБ, Mac OS, цвет крышки серый
13.3" 2560 x 1600 IPS, Intel Core i5 8257U 1400 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
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Через неделю Apple проведет новую презентацию — уже третью за эту осень. Согласно источникам Bloomberg, компания посвятит мероприятие устройствам с новыми чипами Apple...
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