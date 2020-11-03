СК: мужчина битой побил припаркованные у РОВД машины милиционеров (видео)

Источник материала: Onliner

«Мужчина деревянной битой разбил пять автомобилей, находящихся на неохраняемой автостоянке около здания Октябрьского РОВД Гродно, — сообщили в Следственном комитете. — В этот момент и был задержан 37-летний местный житель». По данным МВД, он живет неподалеку от здания отдела.

В МВД уточнили, что автомобили принадлежат сотрудникам РОВД.

«Он рассказал, что незадолго до случившегося дома выпивал спиртные напитки и читал новости в Telegram, — утверждают следователи. — То, что он прочитал, ему не понравилось, поэтому он взял деревянную биту и пошел к зданию милиции, где разбил автомобили».

Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали следы, допросили потерпевших, изъяли запись камер видеонаблюдения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ («Хулиганство»). Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования. По данным МВД, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение угона и кражи.





Также в МВД сообщили о похожем инциденте, произошедшем 16 сентября возле этого же РОВД: «44-летний мужчина камнем повредил служебную Skoda Octavia. Перед этим его задержали на улице (прохожие сообщили, что он странно себя ведет). После освидетельствования и разбирательства его отпустили. Покинув здание РОВД, горожанин подошел к автомобилю, камнем разбил стекло и повредил кузов. Мужчину задержали на месте. Возбуждено дело по статье „Хулиганство“ УК РБ».