ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: мужчина битой побил припаркованные у РОВД машины милиционеров (видео)

03.11.2020 12:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

«Мужчина деревянной битой разбил пять автомобилей, находящихся на неохраняемой автостоянке около здания Октябрьского РОВД Гродно, — сообщили в Следственном комитете. — В этот момент и был задержан 37-летний местный житель». По данным МВД, он живет неподалеку от здания отдела.

В МВД уточнили, что автомобили принадлежат сотрудникам РОВД.

«Он рассказал, что незадолго до случившегося дома выпивал спиртные напитки и читал новости в Telegram, — утверждают следователи. — То, что он прочитал, ему не понравилось, поэтому он взял деревянную биту и пошел к зданию милиции, где разбил автомобили».

Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали следы, допросили потерпевших, изъяли запись камер видеонаблюдения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ («Хулиганство»). Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования. По данным МВД, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение угона и кражи.

СК: мужчина битой побил припаркованные у РОВД машины милиционеров (видео)

Также в МВД сообщили о похожем инциденте, произошедшем 16 сентября возле этого же РОВД: «44-летний мужчина камнем повредил служебную Skoda Octavia. Перед этим его задержали на улице (прохожие сообщили, что он странно себя ведет). После освидетельствования и разбирательства его отпустили. Покинув здание РОВД, горожанин подошел к автомобилю, камнем разбил стекло и повредил кузов. Мужчину задержали на месте. Возбуждено дело по статье „Хулиганство“ УК РБ».

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мужчина деревянной битой разбил пять автомобилей, находящихся на неохраняемой автостоянке около здания Октябрьского РОВД Гродно, — сообщили в Следственном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Головченко заявил, что белорусы в десять раз сократили покупку валюты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus
03.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика