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Главным архитектором Минска назначена Ольга Верамей

03.11.2020 12:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске новый главный архитектор. С 3 ноября на эту должность назначена Ольга Верамей, которая до этого работала руководителем главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры, сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Напомним, с 20 октября столица была без главного архитектора. В 2020 году этот пост занимала Ольга Радченко, но в конце октября она «написала „по соглашению сторон“, с предложением согласились, и буквально на следующий день все решилось». Так сказала сама Ольга Александровна, комментируя ситуацию Onliner. Напомним, что в начале сентября на должность председателя Мингорисполкома назначили Владимира Кухарева. Вероятно, увольнение части специалистов ведомства связано именно со сменой руководства.

Что же касается должности главного архитектора, то с ней уже долгое время что-то происходит. В марте 2019 года по подозрению в получении взятки был задержан председатель Комитета архитектуры и градостроительства главный архитектор Минска Павел Лучинович. Почти девять месяцев власти города не могли подобрать подходящую кандидатуру на эту должность. В мае на нее был назначен Алексей Мартынов, но он покинул свое кресло, не продержавшись и месяца.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске новый главный архитектор. С 3 ноября на эту должность назначена Ольга Верамей, которая до этого работала руководителем главного управления...
 
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