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Гонка со временем: в Турции из-под завалов спасли еще одну девочку

03.11.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Четырехлетнюю Айду Гезгин, которая провела под завалами разрушенного после землетрясения здания 91 час, извлекли спасатели, написал мэр Измира Тунч Сойер в своем Twitter.

© REUTERS / KEMAL ASLAN
Полиция задержала строителей домов, рухнувших при землетрясении в Измире

"Есть новость, которая взволновала всех. Спасатели добрались до живого ребенка", - написал Сойер в Twittter.

По данным турецкого телеканала NTV, Айда стала 107-ым человеком, спасенным из-под обломков. Министр здравоохранения Турции Мухаммед Гювен заявил, что физическое состояние ребенка удовлетворительное.

К сожалению, мать девочки Фидану Гезгин спасти не удалось. Спасатели извлекли из-под завалов безжизненное тело женщины.

© AFP 2020 / -
Девочку спасли из-под завалов через 91 час после землетрясения в Турции

Вызволение людей из-под обломков зданий продолжается пятый день. В ходе спасательных работ участвуют почти восемь тысяч специалистов. Подземные толчки магнитудой 6,6 на территории Турции и 6,9 на греческих островах, были зафиксированы 30 октября. В результате землетрясения в Измире обрушились 20 зданий, пострадали более тысячи человек, 102 человека найдены мертвыми. В Греции жертвами природной стихии стали двое, еще 20 человек были ранены.  

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Ребенок провел под завалами 91 час, девочку в срочном порядке доставили в больницу для оказания помощи.
 
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