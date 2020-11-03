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Гонка со временем: в Турции из-под завалов спасли еще одну девочку
03.11.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Четырехлетнюю Айду Гезгин, которая провела под завалами разрушенного после землетрясения здания 91 час, извлекли спасатели, написал мэр Измира Тунч Сойер в своем
© REUTERS / KEMAL ASLAN
"Есть новость, которая взволновала всех. Спасатели добрались до живого ребенка", - написал Сойер в Twittter.
По данным турецкого телеканала
К сожалению, мать девочки Фидану Гезгин спасти не удалось. Спасатели извлекли из-под завалов безжизненное тело женщины.
© AFP 2020 / -
Девочку спасли из-под завалов через 91 час после землетрясения в Турции
Вызволение людей из-под обломков зданий продолжается пятый день. В ходе спасательных работ участвуют почти восемь тысяч специалистов. Подземные толчки магнитудой 6,6 на территории Турции и 6,9 на греческих островах, были зафиксированы 30 октября. В результате землетрясения в Измире обрушились 20 зданий, пострадали более тысячи человек, 102 человека найдены мертвыми. В Греции жертвами природной стихии стали двое, еще 20 человек были ранены.
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Ребенок провел под завалами 91 час, девочку в срочном порядке доставили в больницу для оказания помощи.
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