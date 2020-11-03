Кадры с места теракта в Вене, где погибло четыре человека и ранены десятки

Источник материала: Sputnik Беларусь

На утро вторника известно о четырех погибших и 18 пострадавших, в том числе одном полицейском. Венская полиция сообщила, что было шесть разных мест стрельбы. Первые выстрелы прозвучали у синагоги на Сейтенштеттенгасе.

По заявлению МВД Австрии, стрелявший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других зарубежных государств). Мотивы нападавших не известны, но антисемитский мотив не исключен, учитывая место, где начался теракт.

Полиция Вены ведет расследование и призывает жителей города избегать поездок в центр, а также воздерживаться от выхода на улицу без веских причин.

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