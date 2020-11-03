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Силовикам установили дедлайн для подачи заявок на помощь

03.11.2020 12:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

CEO DeepDee и участник фонда BYSOL Ярослав Лихачевский написал в фейсбуке, что силовики смогут подавать заявки на финансовую помощь до 8 ноября.

Также Ярослав Лихачевский анонсировал создание новой инициативы By_Pol — «Фонда Солидарности Силовиков», который займется разработкой реформы правоохранительных органов.   

«Одной из главных целей фонда было оказание помощи силовикам Беларуси, перешедшим на сторону народа. Вместе с инициативой Микиты Микадо ProtectBelarus мы обработали сотни заявок представителей силовых структур. В настоящий момент финансовая и иные виды помощи оказаны более чем 300 бывшим сотрудникам. Среди силовиков, которые перешли на сторону народа, есть сотрудники МВД, КГБ, Следственного комитета, прокуратуры, МЧС, военнослужащие, представители иных ведомств», — написал он.

Как отметил Лихачевский, в связи с тем, что насилие со стороны отдельных групп сотрудников силовых ведомств продолжается, он и его команда объявляют крайний срок по подаче на финансовую помощь — 08.11.2020.

В середине сентября сооснователь PandaDoc Микита Микадо приостановил проект помощи уволенным силовикам. Ярослав Лихачевский пообещал продолжить дело Микадо. 

                                               

 
 
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CEO DeepDee и участник фонда BYSOL Ярослав Лихачевский написал в фейсбуке, что силовики смогут подавать заявки на финансовую помощь до 8 ноября.
 
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