Из белорусских вузов уже отчислено 138 человек. Как белорусские студенты отвечают на репрессии?

Из белорусских вузов (на утро 3 ноября) отчислено уже 138 человек, с начала сентября уволено 15 преподавателей (за последнюю неделю — 10), сообщает телеграм-канал «Студэнцкая думка».





«Давление на студентов продолжается — двум учащимся Витебского государственного университета объявили выговор, а руководство Белорусского государственного университета культуры и искусств официально высказалось о недопустимости студенческой забастовки», — пишет канал.

Как сообщает БелаПАН , поступает противоречивая информация о ситуации в Белорусском государственном медицинском университете, где студенты и преподаватели активно защищают друг друга и пишут петиции к руководству с требованием отменить приказы об отчислениях и выходят на акции солидарности.

Так, в вузе рассказывают, что на сегодня подтверждено 21 отчисление, однако в сети опубликовано письмо в Министерство образования проректора по воспитательной работе Павла Маркауцана, в котором он сообщает об отчислении девяти студентов. Сами студенты пишут в телеграм-каналах «Рупор БГМУ» и «Белые халаты», что некоторые отчисленные не могут ознакомиться с приказами — в деканатах говорят, что таких документов нет.

Больше всего уволено преподавателей в Минском государственном лингвистическом университете, где они поддержали забастовку студентов. За последние дни из вуза уволили трех преподавателей, еще трое уволились сами из солидарности. Одна из уволенных, доцент Наталья Дулина, была задержана 30 октября недалеко от университета и арестована на 14 суток по части 3 статьи 23.34 КоАП.

В ответ студенты объявили серию акций солидарности с бывшей преподавательницей. С понедельника в МГЛУ проходит «Неделя синих лент».

«На этой неделе на наших руках должны появиться синие ленты. Наши преподаватели выбрали синий как цвет академической солидарности — солидарности с уволенными и отчисленными, солидарности с Натальей Олеговной», — сообщается в телеграм-канале «МГЛУ за свободу».

Один их преподавателей сообщил БелаПАН, что сегодня сотрудники вуза передали обращение к ректору вернуть уволенных преподавателей и студентов. Его подписало около 70 преподавателей.

Студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств опубликовали в телеграм-канале «IN Культ» видеообращение с призывом к студентам и преподавателям Белорусской государственной академии искусств (БГАИ) объединиться и создать Общекультурное студенческое объединение. Напомним, в этих двух творческих вузах также прошли массовые отчисления студентов. Ранее в БГУКИ не продлили контракт старшему преподавателю кафедры менеджмента социокультурной деятельности Дмитрию Матуйзо.

Сегодня в БГАИ и некоторых других университетах планируется «сидячая демонстрация».

В вузах продолжается выход из БРСМ, начатый еще в самом начале учебного года.

«И до этого было очевидно, что БРСМ больше не про молодежь, а про госидеологию. Сейчас же эта организация поддерживает репрессии против студентов», — говорится в телеграм-канале «Мирный БГУИР».

Также студентов приглашают распространять по университету плакаты, листовки и «честные новости», проводить «итальянскую забастовку»: приходить на занятия и обсуждать с преподавателями и одногруппниками забастовку, дискутировать, рассказывать об актуальных проблемах.