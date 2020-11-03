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Главным архитектором Минска назначена Ольга Верамей

03.11.2020 13:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председателем комитета архитектуры и градостроительства (главным архитектором) Мингорисполкома 3 ноября назначена Ольга Верамей, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.

Главным архитектором Минска назначена Ольга Верамей

До этого назначения Верамей работала руководителем главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. На посту главного архитектора Минска она сменила Ольгу Радченко, которая проработала в этой должности с 18 декабря 2019 года по 19 октября 2020-го, передает БелаПАН.

До Радченко комитет архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного комитета возглавлял Павел Лучинович, который был задержан за взятку 16 марта 2019 года. В сентябре этого года суд Заводского района Минска признал его виновным в получении взятки и приговорил к лишению свободы в исправительной колонии на 1 год 5 месяцев. Лишение свободы экс-чиновнику было сокращено на один год по амнистии. С учетом проведенного в СИЗО времени суд признал, что Лучинович отбыл наказание полностью.

 
Теги: Минск
 
 
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Председателем комитета архитектуры и градостроительства (главным архитектором) Мингорисполкома 3 ноября назначена Ольга Верамей, сообщила пресс-служба...
 
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