﻿ Волна арестов по уголовке за массовые беспорядки. В Бресте милиция задержала «координаторов». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Волна арестов по уголовке за массовые беспорядки. В Бресте милиция задержала «координаторов»

03.11.2020 13:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Бресте задержали подозреваемых в организации массовых беспорядков в августе. Это лидеры местного футбольного фанатского сообщества, передает пресс-служба Брестского УВД. В Беларуси количество задержанных в рамках уголовных дел по массовым беспорядкам приближается к трем сотням человек.

Волна арестов по уголовке за массовые беспорядки. В Бресте милиция задержала «координаторов»

10августа в Бресте прошла акция протеста против режима Лукашенко. 3 ноября милиция сообщила о задержании ее участников. Речь идет о лидерах фанатского движения футбольного клуба «Динамо-Брест». Как сообщает МВД, мужчины состоят в бойцовском клубе «Профессионал» и участвовали в «договорных драках», а теперь подозреваются в применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел 10 августа в Бресте.

Про одного из задержанных милиция говорит, что во время протестных акций в городе он сам нападал на сотрудников органов внутренних дел, а также координировал действия толпы и расставлял людей в сцепку.

Все задержанные в настоящий момент являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках.

С недавней смены министра МВД в Беларуси резко выросло количество задержаний протестующих или в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, или с последующим его заведением. Общее число превысило 235 человек, максимум задержанных в связи с «массовыми беспорядками» пришелся на 1 ноября, когда в Минске прошел очередной воскресный протестный марш.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте задержали подозреваемых в организации массовых беспорядков в августе. Это лидеры местного футбольного фанатского сообщества, передает пресс-служба...
 
Новости дня
Новости разные
 
Слух: через неделю Apple представит Macbook с ARM-чипами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus
03.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика