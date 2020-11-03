БЖД может начать терять транзитные грузы

Источник материала: АФН

Усилившееся давление на несогласных с действиями властей работников Белорусской железной дороги и так называемая «рельсовая война» могут стать причинами того, что БЖД начнет терять транзитных клиентов, и в первую очередь из Китая.

Об этом пишет телеграм-канал Нехта со ссылкой на собственных подписчиков, работающих на БЖД.

«Нормальный процесс работы — машинист работает на составе, потом едет домой, отсыпается. Его вызывает нарядчик, машиниста доставляют на станцию, он снова работает на составе. Теперь нарядчиков просто игнорируют. Или берут больничный, или за свой счет. Доходит до того, что в Молодечно перестает хватать бригад (оттуда составы идут на Литву).

Так происходит из-за усиливающегося давления на работников. Забирали известных органам активистов и раньше — одного из них в свое время задержали прямо «на окне», во время ведения ремонтных работ на путях.

Во-вторых, «рельсовая война» стала настолько популярной, что инциденты с замыканием путей прямо запретили вносить в АСКБД (раньше их старались не отражать там по возможности). Аварию это не вызовет — по инструкции машинист выполняет служебное, не экстренное, торможение. А потом по распоряжению линейного диспетчера или дежурного по станции двигается до следующего участка на скорости не выше 20 км/ч. Другие составы замедляют ход по цепочке, так происходит по всей ветке.

Задержка для прохождения составов в отдельных случаях становится больше суток, это означает и срыв сроков доставки грузов, и потерю доверия партнеров. По неподтвержденной информации, китайские и европейские экспедиторы уже выражали свое недовольство этими задержками.

А машинисты продолжают присоединяться к стачке».