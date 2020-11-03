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Международные структуры готовы кредитовать нелегитимную власть в Беларуси

03.11.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международные финансовые институты могут возобновить кредитование нелегитимной власти в Беларуси. Речь идет о таких структурах как Всемирный банк, МБРР, ЕБРР.

Косвенно, подтверждение этому домыслу можно найти в постановлении Совмина №623 от 30 октября 2020 года.

Документом одобрены 7 проектов международной технической помощи:

- «Стимулирование потенциала технологий Четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Беларуси»;

- «Модернизация коммунальных услуг в Беларуси – помощь в реализации проекта»;

- «Центральная группа по реализации проекта ЕБРР»;

- «Выстраивание эффективных механизмов защиты для улучшения положения детей с тяжелыми формами инвалидности и заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни»;

- «Разработка технологии и инструментов для анализа наноструктур в режиме реального времени»;

- «Укрепление официальной системы контроля безопасности пищевой продукции и содействие доступу к рынку пищевых продуктов»;

- «Восстановление осушенных торфяников в Беларуси – 2-я фаза».

 
 
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Международные финансовые институты могут возобновить кредитование нелегитимной власти в Беларуси. Речь идет о таких структурах как Всемирный банк, МБРР, ЕБРР.
 
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