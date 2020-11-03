|
Международные структуры готовы кредитовать нелегитимную власть в Беларуси
Источник материала: АФН
Международные финансовые институты могут возобновить кредитование нелегитимной власти в Беларуси. Речь идет о таких структурах как Всемирный банк, МБРР, ЕБРР.
Косвенно, подтверждение этому домыслу можно найти в постановлении Совмина №623 от 30 октября 2020 года.
Документом одобрены 7 проектов международной технической помощи:
- «Стимулирование потенциала технологий Четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Беларуси»;
- «Модернизация коммунальных услуг в Беларуси – помощь в реализации проекта»;
- «Центральная группа по реализации проекта ЕБРР»;
- «Выстраивание эффективных механизмов защиты для улучшения положения детей с тяжелыми формами инвалидности и заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни»;
- «Разработка технологии и инструментов для анализа наноструктур в режиме реального времени»;
- «Укрепление официальной системы контроля безопасности пищевой продукции и содействие доступу к рынку пищевых продуктов»;
- «Восстановление осушенных торфяников в Беларуси – 2-я фаза».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международные финансовые институты могут возобновить кредитование нелегитимной власти в Беларуси. Речь идет о таких структурах как Всемирный банк, МБРР, ЕБРР.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)