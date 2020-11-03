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Лукашенко обсудил с Шейманом поставки техники в Африку

03.11.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня вызвал на доклад управделами президента Виктора Шеймана, чтобы обсудить ситуацию на подведомственных предприятиях и поставки техники в страны Африки.

"Как обстоят дела на этих предприятиях? Все-таки, считай, отработали три квартала. Какова ситуация там и что больше всего настораживает?" – задал вопросы Лукашенко по работе структур УДП РБ.

"Я вижу, что пошли подвижки по продажам техники. Пусть не масштабные, но то, о чем мы договаривались, и то, что планировали, уже какой-то процесс начался. Как обстоят дела? Что влияет негативно на развитие отношений с африканскими государствами?" - обозначил вторую тему Лукашенко.

Следует отметить, что оба вопросы тесно связаны между собой, поскольку закрывают или закрывали очень важную для Лукашенко и его режима тему – выплату «боевых» сотрудникам силовых ведомств. Похоже, что деньги все-таки заканчиваются.

 
 
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Лукашенко сегодня вызвал на доклад управделами президента Виктора Шеймана, чтобы обсудить ситуацию на подведомственных предприятиях и поставки техники в страны...
 
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