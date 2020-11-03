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В Беларуси временно не работают 12 магазинов сети OZ. Причина - предписание властей

03.11.2020 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси приостановлена работа 12 магазинов OZ. Основание — предписание «О приостановлении работы торгового объекта». О причинах и сроках возобновления работы в компании не говорят, но «принимают все возможные меры, чтобы в максимально короткие сроки восстановить обслуживание клиентов в полном объеме».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На данный момент не работают следующие магазины OZ:

Минск, пр-т Независимости, 13,

Минск, пр-т Дзержинского, 19,

Минск, пр-т Дзержинского, 122,

Минск, ул. Могилевская, 5б,

Минск, ул. Притыцкого, 97,

Минск, Логойский тракт, 37,

Минск, ул. Руссиянова, 4,

Минск, пр-т Победителей, 3,

Гродно, ул. Советская, 18,

Могилев, ул. Ленинская, 85,

Бобруйск, ул. Октябрьская, 151б,

Пинск, ул. Ленина, 28.

В компании говорят, что вопросы с самовывозом из перечисленных магазинов решаются с клиентами в индивидуальном порядке, оформить доставку сейчас можно либо в другие пункты самовывоза, либо курьером.

— Мы искренне сожалеем о временных неудобствах, которые возникли у наших клиентов в связи со сложившейся ситуацией. Мы активно работаем, чтобы радовать вас ежедневно, в том числе — и во всех магазинах OZ. Ценим каждого и благодарим за понимание, — говорят в компании.

С чем конкретно связано решение госорганов о временном приостановлении работы этих магазинов, в OZ не поясняют. Ранее СМИ сообщали, что некоторые из магазинов сети не работали 26 октября. Ко многим из тех, кто не работал в этот день, сейчас приходят проверки. Работа некоторых заведений общепита была приостановлена на 3 месяца.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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О сроках открытия этих магазинов в компании пока не говорят.
 
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