В Сети пишут о «броневездеходах с пулеметами» в Минске. Рассказываем, что это на самом деле

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 1 ноября, в Минск, как обычно, ввели бронетехнику. При этом несколько русскоязычных изданий написало, что в городе впервые оказались бронеавтомобили с крупнокалиберными пулеметами. 42.TUT.BY объясняет, почему это не так.



Фото: читатель TUT.BY

Около часу дня читатели прислали нам фотографию двух бронеавтомобилей с установленными пулеметами, едущими по одной из улиц Минска. Примерно тогда же российское издание «Интерфакс» написало , что в центр города в то воскресенье, в отличие от всех предыдущих, были введены не только бронетранспортеры, но и «броневездеходы» с пулеметами.

Впоследствии новость о первом случае ввода «бронированных вездеходов» с пулеметами появилась на популярных ресурсах, включая «Медузу» и Корреспондент.net .

Что не так с этой информацией

Прежде всего, нас смутил довольно странный термин «броневездеход». Теоретически он не такой уж и неправильный: это действительно автомобиль, который может пройти везде (или почти везде) и защищен броней. Однако специалисты никогда так не говорят.

Более того, внедорожники и вездеходы относят обычно к разным классам (и бронеавтомобили конструктивно ближе к первым, чем ко вторым). Как правило, вездеходы — техника на гусеницах или особых колесах (например, колесах сверхнизкого давления, как на фото ниже), и в городах ее встретишь нечасто (в отличие от внедорожников, которых в любом крупном населенном пункте полчища).



Вездеход «Шаман» на колесах сверхнизкого давления. Фото: wikipedia.org

Кроме того, опознать по внешнему виду машины, которые ввели в Минск, нам оказалось несложно. На фото — два бронеавтомобиля, сзади едет «Лис-ПМ», впереди — Volat V1.

Бронеавтомобиль «Лис-ПМ» является копией российского «Тигра» (нам известно точно о наличии одного такого у ОМОНа — он также использовался при подавлении протестов). Впервые «Лис» показали на выставке вооружений MILEX-2014. Машина довольно подвижна — развивает скорость до 140 километров в час. Кузов бронемашины бронирован по пятому классу и держит пули из АКМ, АК-74 и снайперской винтовки Драгунова (за исключением бронебойных термоупрочненных пуль из СВД).

Обычное вооружение «Лиса» — пулеметно-гранатометный модуль, включающий 12,7-миллиметровый пулемет НСВ и 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17. Однако гранатомета на фото не видно, а вот НСВ различим отчетливо.

Бронеавтомобиль Volat V1 — не копия, а чисто белорусский проект от конструкторов МЗКТ. Машина создана в 2016 году, впервые ее показали на выставке Eurosatory в Париже, потом на MILEX-2017. Скорость машины составляет 120 километров в час по шоссе, бронирование — по четвертому классу (пули ПКМ и СВД не держит, но может защитить от автоматных пуль 5,45×39 и 7,62×39). Автомобиль способен перевозить до 10 человек. Вооружение — тот же крупнокалиберный пулемет НСВ.

И та и другая машины впервые были замечены на охране Дворца независимости 27 сентября — тогда бронеавтомобили засняли и поделились с нами фотографией коллеги из РИА «Новости».



Фото: РИА Новости

Впрочем, «вживую» в тот день эти машины почти никто не заметил — читатели не прислали нам ни единого фото, а рассмотреть что-либо у самого дворца не получилось.

Дело в том, что 27 сентября стало первым воскресеньем, когда силовики начали активно отгонять даже отдельных людей, включая журналистов, от колючей проволоки на проспекте Победителей. Мне лично ничего заснять так и не позволили .

Однако есть свидетельства появления как минимум бронеавтомобилей «Лис» и в дальнейшем. Уже 4 октября читатели прислали нам фотографию двух бронеавтомобилей, едущих по Минску. В них весьма легко опознать модель «Лис-ПМ».



Фото: читатель TUT.BY

Таким образом, можно констатировать, что ни «Лисы», ни Volat V1 не были введены в Минск впервые за протесты — обе модели уже светились в столице.

Бывали ли в Минске в период с 9 августа другие бронеавтомобили с пулеметами?

Судя по всему, нет. Нами был со стопроцентной вероятностью замечен и идентифицирован черный «Тигр», принадлежащий омоновцам. Однако силовики не стали оборудовать на машине пулеметное гнездо, единственным вооружением, замеченным нами, был помповый дробовик у высунувшегося в верхний люк бойца (на фото и его нет).



«Тигр» ОМОНа на проспекте Независимости 6 сентября. Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Еще в августе читатели заметили едущую в сторону Минска колонну из четырех бронированных разведывательно-дозорных машин, в которых мы опознали «Кайманы» . Однако, во-первых, на всех четырех отсутствовали пулеметы, а во-вторых, на подавлении протестов они, насколько известно, так и не появились.

С 9 августа мы и читатели не раз замечали на улицах Минска и вне города внедорожники «Богатырь», принадлежащие Силам специальных операций . Однако, во-первых, они также не оснащены пулеметным вооружением (вообще-то, пулеметы, АГС и ПТУРы ставить на них возможно, но ни на одной из замеченных в городе машин оружия не было), а во-вторых, вопреки стереотипам никак не бронированы.

Помимо этой техники, у белорусских силовиков есть только бронеавтомобили «Дракон», предоставленные Китаем. Однако все они состоят на вооружении 38-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Бресте, и с 9 августа в столице их никто не видел.

БТР-70Мб и БТР-80, которые видят в Минске каждое воскресенье уже много недель, мы к бронеавтомобилям не относим.