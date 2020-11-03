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В Сети пишут о «броневездеходах с пулеметами» в Минске. Рассказываем, что это на самом деле
Источник материала: Tut.by
В воскресенье, 1 ноября, в Минск, как обычно, ввели бронетехнику. При этом несколько русскоязычных изданий написало, что в городе впервые оказались бронеавтомобили с крупнокалиберными пулеметами. 42.TUT.BY объясняет, почему это не так.
Около часу дня читатели прислали нам фотографию двух бронеавтомобилей с установленными пулеметами, едущими по одной из улиц Минска. Примерно тогда же российское издание «Интерфакс»
Впоследствии новость о первом случае ввода «бронированных вездеходов» с пулеметами появилась на популярных ресурсах, включая
Что не так с этой информацией
Прежде всего, нас смутил довольно странный термин «броневездеход». Теоретически он не такой уж и неправильный: это действительно автомобиль, который может пройти везде (или почти везде) и защищен броней. Однако специалисты никогда так не говорят.
Более того, внедорожники и вездеходы относят обычно к разным классам (и бронеавтомобили конструктивно ближе к первым, чем ко вторым). Как правило, вездеходы — техника на гусеницах или особых колесах (например, колесах сверхнизкого давления, как на фото ниже), и в городах ее встретишь нечасто (в отличие от внедорожников, которых в любом крупном населенном пункте полчища).
Кроме того, опознать по внешнему виду машины, которые ввели в Минск, нам оказалось несложно. На фото — два бронеавтомобиля, сзади едет «Лис-ПМ», впереди — Volat V1.
Бронеавтомобиль «Лис-ПМ» является копией российского «Тигра» (нам известно точно о наличии одного такого у ОМОНа — он также использовался при подавлении протестов). Впервые «Лис» показали на выставке вооружений MILEX-2014. Машина довольно подвижна — развивает скорость до 140 километров в час. Кузов бронемашины бронирован по пятому классу и держит пули из АКМ, АК-74 и снайперской винтовки Драгунова (за исключением бронебойных термоупрочненных пуль из СВД).
Обычное вооружение «Лиса» — пулеметно-гранатометный модуль, включающий 12,7-миллиметровый пулемет НСВ и 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17. Однако гранатомета на фото не видно, а вот
Бронеавтомобиль Volat V1 — не копия, а чисто белорусский проект от конструкторов МЗКТ. Машина создана в 2016 году, впервые ее показали на выставке Eurosatory в Париже, потом на MILEX-2017. Скорость машины составляет 120 километров в час по шоссе, бронирование — по четвертому классу (пули ПКМ и СВД не держит, но может защитить от автоматных пуль 5,45×39 и 7,62×39). Автомобиль способен перевозить до 10 человек. Вооружение — тот же крупнокалиберный пулемет НСВ.
И та и другая машины впервые были замечены на охране Дворца независимости 27 сентября — тогда бронеавтомобили засняли и поделились с нами фотографией коллеги из РИА «Новости».
Впрочем, «вживую» в тот день эти машины почти никто не заметил — читатели не прислали нам ни единого фото, а рассмотреть что-либо у самого дворца не получилось.
Дело в том, что 27 сентября стало первым воскресеньем, когда силовики начали активно отгонять даже отдельных людей, включая журналистов, от колючей проволоки на проспекте Победителей. Мне лично
Однако есть свидетельства появления как минимум бронеавтомобилей «Лис» и в дальнейшем. Уже 4 октября читатели прислали нам фотографию двух бронеавтомобилей, едущих по Минску. В них весьма легко опознать модель «Лис-ПМ».
Таким образом, можно констатировать, что ни «Лисы», ни Volat V1 не были введены в Минск впервые за протесты — обе модели уже светились в столице.
Бывали ли в Минске в период с 9 августа другие бронеавтомобили с пулеметами?
Судя по всему, нет. Нами был со стопроцентной вероятностью
Еще в августе читатели заметили едущую в сторону Минска колонну из четырех бронированных разведывательно-дозорных машин, в которых
С 9 августа мы и читатели
Помимо этой техники, у белорусских силовиков есть только бронеавтомобили «Дракон», предоставленные Китаем. Однако все они состоят на вооружении 38-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Бресте, и с 9 августа в столице их никто не видел.
БТР-70Мб и БТР-80, которые видят в Минске каждое воскресенье уже много недель, мы к бронеавтомобилям не относим.
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Рассказываем о технике, замеченной в Минске в воскресенье 1 ноября.
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