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Нападающий "Городеи" Шавель задержан во второй раз. Он на Окрестина
Источник материала: Партизан
Нападающий «Городеи» Ростислав Шавель был задержан 1 ноября на Логойском тракте во время мирной акции протеста.
Спортсмен находится в ИВС на Окрестина.
Таким образом, Шавель задержан уже во второй раз. Ранее он отсидел восемь суток после задержания на площади Независимости вечером 28 августа.
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Нападающий «Городеи» Ростислав Шавель был задержан 1 ноября на Логойском тракте во время мирной акции протеста.
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