"Били до потери сознания – по лицу и гениталиям, угрожали выбросить за Куропатами"

Юрия Шафранского задержали после воскресного марша 27 сентября возле станции метро «Уручье». На мужчину набросились люди в балаклавах, избили до потери сознания, а позже вылили на лицо ведро холодной воды. Вымокшего и в крови, его закрыли в карцере на Окрестина. Жена с ребенком три дня безрезультатно искала главу семьи. Юрий рассказал belsat.eu о 15-дневном аресте и издевательствах силовиков над протестующими. 29-летнего электромонтажниказадержали после воскресного марша 27 сентября возле станции метро «Уручье». На мужчину набросились люди в балаклавах, избили до потери сознания, а позже вылили на лицо ведро холодной воды. Вымокшего и в крови, его закрыли в карцере на Окрестина. Жена с ребенком три дня безрезультатно искала главу семьи. Юрий рассказало 15-дневном аресте и издевательствах силовиков над протестующими.





Минчанин Юрий Шафранский возвращался домой с воскресного шествия 27 сентября. Мужчину схватили в Уручье, до которого дошла колонна. Около 19 часов люди начали расходиться. Юрий шел в сторону «Макдональдса». Внезапно из-за спины услышал крики, что нужно убегать. Обернувшись, за двести метров он увидел людей с дубинками, которые из леса бежали в его сторону.













Мужчина бросился бежать, но его повалили на землю омоновцы в балаклавах, которые выскочили из буса, проезжавшего мимо.





Юрий рассказывает, что не оказывал сопротивления и просил не избивать, однако слова не действовали на силовиков. Минчанину надели на руки стяжку и отвели в бус. Вместе с Юрием задержали еще двух парней, которые шли сзади.

«Бус поездил по району минут сорок и собрал всех самых избитых: у кого была голова разбита, у кого порвано ухо, у кого лопнула барабанная перепонка. Всем отказали в медицинской помощи. Всего в бусе оказалось восемь человек, которых завезли в Центральное РУВД».

Омоновцы продолжили издеваться над задержанными и в автобусе. Юрия положили на пол и начали бить по лицу и голове. У мужчины нашли телефон и требовали назвать пароль, однако Юрий, как сам говорит, зажмурился и молчал. От ударов он потерял сознание.





Уже со слов свидетелей, что были в автобусе, он узнал, как его приводили в чувства – давали нюхать нашатырь, ставили ноги на грудную клетку и били по лицу и гениталиям, угрожали сделать клизму и выбросить за Куропатами. Избиение не привело Юрия в сознание, и силовики переключились на других задержанных.

Центральное РУВД

Восемь человек вместе с Юрием привезли в Центральное РУВД. Вытаскивая из буса, мужчине в лицо вылили ведро холодной воды, после чего тот пришел в себя. Силовики были уверены, что он притворялся, поэтому снова начали бить Юрия.





«Они кричали, мол, чего нас обманываешь. Избивали сильно, у меня подкашивались ноги, а они меня тянули, вынуждали идти, говорили, что будет хуже».





В отделении Юрия поставили к стене, а рядом на пол бросили телефон. У всех задержанных взяли показания. В протоколе следователь написал, что Юрий участвовал в несанкционированном марше и оказывал сопротивление правоохранителям. Единственное, что разрешили сделать, – не согласиться с протоколом, говорит собеседник.





«Я не соглашался с обвинениями, просил указать, что меня избивали. На это мне сказали, чтобы не выделывался, потому что меня выведут и еще дадут. Я подписал протокол, что не соглашаюсь с ним».





Окрестина

Всю восьмерку отвезли на Окрестина. Суд состоялся на второй день, мужчины получили по 15 суток ареста. Несмотря на надежды на перевод в другую тюрьму, где могли быть лучшие условия, задержанных оставили в изоляторе. Здесь мужчин содержали в двух одиночных карцерах размером 1,5 на 3 м – по четыре в каждом.





Юрий попал на Окрестина промокшим. Кто-то был в шортах и майке. Так пришлось сидеть 10 дней. Совсем невыносимо стало, когда подселили бездомного, делится подробностями условий содержания минчанин.





В карцерах постоянно горел яркий свет. Воды в кране и унитазе не было, смыть экскременты дали только через день – принесли ведро воды. Пристегнутую к стене кровать в карцере не опускали на протяжении всего их нахождения там, из-за чего приходилось спать на голом бетоне. Все сильно прозябли, кто-то застудил почки, даже высморкаться не было во что, ведь даже не было туалетной бумаги, вспоминает Юрий.

Задержанные просили помощи у врача, но тот отказался делать что-либо.

«Он спрашивал о жалобах на здоровье. Кто говорил, что терял сознание, кто-то промерз на бетоне, кого-то тошнит, у кого-то рассечена голова и кровь течет. Он нам сказал, что это не жалобы».





Запомнилось Юрию отношение работников изолятора, которые не реагировали на ни одну просьбу или жалобу.





«Мы просили подстелить нам покрывала, на что они отвечали: вам не положено. Передачи складывали у дверей карцеру, чтобы мы видели, но не отдавали их. Утром выводили на обыск, куча передач лежала с теплыми вещами, но «вам не положено».





Бездомных меняли, один обгадился, его вели мыться, приводили нового. В камеру заливали ведро хлорки, полдня болото стояло. Они сами к нам боялись заходить, потому что вонь стояла. Окна не было, мы не знали, когда день, когда ночь. Ориентировались по тому, когда еду выдавали. Единственное, что кормили нормально».





После десяти дней на Окрестина всех перевезли в Барановичи. Юрий рассказывает, что их быстро разбудили перед завтраком, отдали испорченные передачи, которые лежали под дверью карцера, и посадили в автозаки. Куда везут, не сказали. О том, что мужчин перевезли в Барановичи, они узнали на месте от начальника.





Первый день, по словам собеседника, условия были приемлемые: разрешили пойти помыться, в камере можно было курить, передачи – ежедневно. Давали бумагу, ручки, кроссворды, выводили на прогулку. Однако на следующий день приехала проверка из столицы.





«Нам только сказали, что серьезная проверка из Минска , нужно назначить дежурного по камере. И все, на следующий день все поменялось. Забрали ручки, запретили курить, лежать и сидеть на матрасах. Перестали свет выключать. Передачи – только по четвергам. Единственное – оставили прогулки, когда 10 минут, а когда и 40 разрешали. Ну и хотя бы унитаз смывался и холодная вода в кране была».





Прятали от родных, чтобы не жаловались

До ареста мужчины не были знакомы. Юрий отмечает, что бойцы ОМОНа во время задержания называли их «преступниками, которые шли нападать на их жен». Такой длительный срок приговора минчанин связывает с тяжелыми травмами, которые нанесли силовики. Мужчина считает, что их посадили на 15 суток, чтобы раны успели зажить.





«За 15 суток все у всех зажило. Синяки от дубинок были, но и они сошли».





Собеседник также отмечает, что их намеренно скрывали от родственников. Жена Юрия Вера смогла найти его только после суда. Три дня женщина обзванивала РУВД и тюрьмы, где могли содержать мужа, но нигде ей не дали никакой информации.





«Во-первых, нашим родственникам не сообщили, где и когда состоится суд. Родные звонили во все инстанции, а их перенаправляли постоянно. Мол, по телефону информацию не даем, приезжайте. Приезжают, а им говорят, что нас нет, что мы где-то в другом месте. В итоге кто-то из родственников дозвонился во Фрунзенский РУВД, где нас судили. Им сказали, что нам дали 15 суток, и бросили трубку».





За время, проведенное на Окрестина и в Барановичах, Юрий, как и другие задержанные, не получили ни одного документа, кроме распечатки способа оплаты через систему «Расчет» (ЕРИП). Однако там нет печатей и подписей, как и информации, сколько и куда нужно заплатить за содержание в изоляторе и тюрьме.





Сейчас Юрий на больничном – у него насморк, кашель и застуженные почки. Больше всего мужчина переживал за жену Веру и пятилетнюю дочь Надежду, которые ничего не знали и пережили большой стресс.





«Жена на меня не злится. Она очень переживала, но все понимает. Проявляет солидарность», – говорит он.





Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. За это время были арестованы уже более 17 тысяч человек, многие из них были избиты, некоторые были изнасилованы, по меньшей мере 6 человек погибли. По уголовным делам задержаны более 350 человек.





Правозащитники признали 102 человека политическими заключенными.