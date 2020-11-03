Милиция задержала за августовские события лидеров фанатов брестского «Динамо»

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Брест. Протесты. Фото "Брестская газета"





«Сотрудники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД Беларуси при содействии ОМОН УВД задержали жителей Бреста, лидеров неформального движения фанатов брестского «Динамо» придерживающихся неонацистской идеологии, которые 10 августа в Бресте применяли насилие в отношении сотрудников милиции, осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.





Установлено, что мужчины являются членами бойцовского клуба «Профессионал», участниками «договорных драк».





32-летний брестчанин в ходе массовых беспорядков координировал действия агрессивно настроенных граждан, расставлял их в сцепку, а также лично применял насилие в отношении сотрудников. К слову, задержанный уже неоднократно привлекался к административной ответственности за хулиганство и неповиновение.





Напарник по клубу, 25-летний местный житель, на момент участия в массовых беспорядках уже являлся фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, а также неоднократно нарушал административное законодательство (хулиганство, неповиновение и насилие в отношении близкого родственника). Молодой человек длительное время скрывался от правоохранительных органов, но был задержан сотрудниками ГУБОПиК и ОМОН в Каменецком районе.





В настоящее время жители областного центра задержаны и являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках», – говорится в сообщении УВД.



