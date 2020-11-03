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Наши невероятные бабушки! Пожилая минчанка провела одиночный пикет у "Молодежной"
Источник материала: Партизан
Сегодня утром пожилая женщина вышла на одиночную акцию солидарности возле станции метро «Молодежная» в Минске.
Вы только посмотрите, как она отчаянно машет бело-красными лентами. На это невозможно смотреть без боли, слез и гордости за всех нас!
Беларусы - мы невероятные!
видео:
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Сегодня утром пожилая женщина вышла на одиночную акцию солидарности возле станции метро «Молодежная» в Минске.
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