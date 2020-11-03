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Шейман снова всплыл: официально - отчитался о "проектах" в Африке
Источник материала: Партизан
Лукашенко принял с докладом своего управделами Виктора Шеймана.
Лукашенко и Шейман, архивное фото
Официально утверждается, что во время встречи обсуждалось состояние дел на предприятиях, подведомственных Управделами, а также "развитие сотрудничества со странами Африки".
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Лукашенко принял с докладом своего управделами Виктора Шеймана.
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