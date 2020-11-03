Беларусь получила первую электроэнергию от БелАЭС

Источник материала: Onliner

Сегодня в 12:03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС был включен в объединенную энергосистему страны. Об этом сообщили в Telegram-канале «Белэнерго». Это значит, что первая электроэнергия от «атомки» уже пошла по проводам.

Основные мероприятия по энергетическому запуску атомной станции назначены на 7 ноября. С момента запуска мощность будет постепенно повышаться. Выход на полную мощность (ввод в эксплуатацию) АЭС запланирован на начало следующего года. Второй энергоблок планируют запустить в 2022 году.