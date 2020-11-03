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Массовая авария на столичной улице Казинца. Есть пострадавшие

03.11.2020 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Очевидцы сообщают о серьезном ДТП на ул. Казинца в Минске. На столичной магистрали столкнулось как минимум три автомобиля. На место происшествия выехали две машины скорой помощи. Информацию о пострадавших подтвердили в Минской ГАИ.

Авария произошла напротив МИТСО на участке с тремя полосами для движения в каждом направлении. «Замес из 4 легковушек с двумя пострадавшими, — описал увиденное пользователь нашего форума BullBash1. — Т4 ехал по направлению к площади Казинца и вылетел на встречную».

Массовая авария на столичной улице Казинца. Есть пострадавшие

Массовая авария на столичной улице Казинца. Есть пострадавшие

"В районе дома 42 по ул. Казинца произошло столкновение трех автомобилей, - прокомментировали в Минской ГАИ. - Одну из машин отбросило на два припаркованных у края проезжей части авто. Два водителя с травмами доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются".

По состоянию на 13:15 на участке ул. Казинца было серьезно затруднено движение.

Массовая авария на столичной улице Казинца. Есть пострадавшие

Массовая авария на столичной улице Казинца. Есть пострадавшие

 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы сообщают о серьезном ДТП на ул. Казинца в Минске. На столичной магистрали столкнулось как минимум три автомобиля. На место происшествия выехали две машины...
 
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