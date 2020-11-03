Массовая авария на столичной улице Казинца. Есть пострадавшие

Источник материала: Onliner

Очевидцы сообщают о серьезном ДТП на ул. Казинца в Минске. На столичной магистрали столкнулось как минимум три автомобиля. На место происшествия выехали две машины скорой помощи. Информацию о пострадавших подтвердили в Минской ГАИ.

Авария произошла напротив МИТСО на участке с тремя полосами для движения в каждом направлении. «Замес из 4 легковушек с двумя пострадавшими, — описал увиденное пользователь нашего форума BullBash1. — Т4 ехал по направлению к площади Казинца и вылетел на встречную».









"В районе дома 42 по ул. Казинца произошло столкновение трех автомобилей, - прокомментировали в Минской ГАИ. - Одну из машин отбросило на два припаркованных у края проезжей части авто. Два водителя с травмами доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются".

По состоянию на 13:15 на участке ул. Казинца было серьезно затруднено движение.







