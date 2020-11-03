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Камера зафиксировала столкновение скорой, ехавшей с маячками, и легковушки (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня утром в Бресте была зафиксирована авария с участием машины скорой помощи. На записи видно, что автомобиль медиков двигался на красный сигнал с включенными проблесковыми маячками. Водитель ехавшей в перпендикулярном направлении легковушки, очевидно, не заметил скорую. В результате удара не обошлось без пострадавших.
Видео ДТП распространил интернет-провайдер WikiLink.
В ГАИ Бреста сообщили предварительную версию: «60-летний водитель Volkswagen двигался по улице Колесника на разрешающий сигнал светофора. На перекрестке с улицей Краснознаменной он совершил столкновение с движущейся каретой скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. Последним управлял 62-летний мужчина. В результате ДТП врач скорой и водитель Volkswagen были доставлены в медучреждения, после оказания помощи отпущены».
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Сегодня утром в Бресте была зафиксирована авария с участием машины скорой помощи. На записи видно, что автомобиль медиков двигался на красный сигнал с включенными...
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