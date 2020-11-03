Врачи за полгода прошли путь от спасителей до нарушителей. Вчера была задержана еще одна группа медиков: «В микроавтобусе нас назвали фашистами» (видео)

Источник материала: Onliner

После студентов в белорусских протестах четко рисуется еще одна группа — медики. Абсурд, но в этом году люди в белых халатах претендуют одновременно на победу в двух номинациях: спасители здоровья и нарушители закона. Каждое исключение и задержание вызывает профессиональный протест, который снова разгоняется. И так по кругу и большей амплитуде.

Вчера группа медиков (настоящих) вышла к БГМУ в знак солидарности с отчисленными студентами. Через некоторые время на проспекте Дзержинского группу из примерно трех десятков человек догнал микроавтобус с силовиками — часть врачей была задержана. На этот раз больше всего пострадал состав РНПЦ травматологии и ортопедии.

Речь идет о травматологе-ортопеде РНПЦ травматологии и ортопедии Руслане Якубовском, акушере-гинекологе 3-й городской клинической больницы Станиславе Соловье, сосудистом хирурге Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Дмитрии Маркелове, враче эндоскопической диагностики медицинского центра «Лодэ» Ирине Маркеловой, враче магнитно-резонансной томографии РНПЦ травматологии и ортопедии Евгении Майском, травматологе-ортопеде РНПЦ травматологии и ортопедии Леониде Глазкине, враче-неврологе РНПЦ неврологии и нейрохирургии Руслане Бадамшине. Также была задержана медсестра РНПЦ травматологии и ортопедии Ольга Стефанович и врач-дерматовенеролог кожно-венерологического диспансера Валерия Тимошенко, сообщили вчера «Белые халаты».

Позже женщин отпустили с протоколом о нарушении по статье 23.34. Одна из них рассказала о произошедшем:

— Это была акция солидарности со студентами. Постояв возле входа в БГМУ, мы пошли по проспекту в сторону РНПЦ «Кардиология». Быстро приехал микроавтобус, выскочили люди в черном и забрали всех, кто попался. В целом физического насилия не было, но одного врача закинули жестко. Ирина буквально вщемилась в бусик сама, вслед за своим мужем — настоящая жена декабриста!

Знаете, я вообще такого чувства гордости давно не испытывала: настолько был большой контраст между силовиками и медиками в автобусе, в тоне разговора, в подборе слов, в достоинстве. Там же омоновцы нас назвали фашистами.

Привезли в Московское РУВД. В зале были еще двое айтишников. Один с гематомой на лбу. Сказали, был третий — его увезла скорая.

Туалет, вода — все было. Милиция вела себя спокойно. После того как всех переписали и расшнуровали, по одному стали вызывать в кабинеты для подписания протоколов. Я написала, что никакое это было не «несанкционированное шествие» и все. По одной отпустили, когда будет суд, неизвестно. До суда арестованы телефоны.

Также мы связались с коллегами задержанных врачей из РНПЦ травматологии и ортопедии. Сейчас они ждут в здании суда Московского района списков или хоть чего-нибудь.

— Руслан Якубовский и Леонид Глазкин сегодня должны были выйти на смену. То есть в отделении вместо двух травматологов дежурит один. Пока справляемся, — рассказали коллеги задержанных.

В настоящий момент судьба задержанных вчера докторов неизвестна. Вечером их фамилии вывесили в списках Московского РУВД, после медиков этапировали в ЦИП на Окрестина, сообщает канал «Белые халаты». По данным обновленных списков задержанных, содержащихся на Окрестина, фамилий арестованных вчера медиков нет.

Сегодня утром для поддержки задержанной вчера группы вышли коллеги из Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. О задержаниях не сообщалось.



