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СМИ: Samsung снизила производство Galaxy Note20
Источник материала: Onliner
Продажи линейки Samsung Galaxy Note20 оказались ниже ожидаемых, что привело к снижению производства моделей смартфонов. Об этом
По данным издания, Samsung Mobile выпустила около 70% смартфонов от изначально планируемого тиража. К примеру, в октябре компания рассчитывала произвести 900 тысяч
Продажи серии Galaxy Note20 начались 21 августа, главная особенность линейки Note — умный стилус.
Производство нового флагмана, Galaxy S21, планируется начать уже в следующем месяце. Анонс и продажи начнутся после Нового года.
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Продажи линейки Samsung Galaxy Note20 оказались ниже ожидаемых, что привело к снижению производства моделей смартфонов. Об этом сообщает ресурс TheElec.Читать далее…
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