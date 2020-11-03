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СМИ: Samsung снизила производство Galaxy Note20

03.11.2020 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Продажи линейки Samsung Galaxy Note20 оказались ниже ожидаемых, что привело к снижению производства моделей смартфонов. Об этом сообщает ресурс TheElec.

По данным издания, Samsung Mobile выпустила около 70% смартфонов от изначально планируемого тиража. К примеру, в октябре компания рассчитывала произвести 900 тысяч Note20 и Note20 Ultra, однако выпустила лишь 600 тысяч этих смартфонов. Основной упор делается на Note20 Ultra: модель выпускают количеством примерно вдвое больше обычного Note20. Соответственно, уменьшение объемов производства коснулось преимущественно младшей версии.

Продажи серии Galaxy Note20 начались 21 августа, главная особенность линейки Note — умный стилус.

Производство нового флагмана, Galaxy S21, планируется начать уже в следующем месяце. Анонс и продажи начнутся после Нового года.

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Продажи линейки Samsung Galaxy Note20 оказались ниже ожидаемых, что привело к снижению производства моделей смартфонов. Об этом сообщает ресурс TheElec.Читать далее…
 
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