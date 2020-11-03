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Бондарчук и Андреева оригинально отметили годовщину знакомства

03.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева оригинально подошли к годовщине своего знакомства: пара повторила свое интервью в эфире шоу "Кино в деталях".

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Знакомство самой яркой пары российского шоу-бизнеса состоялось в 2015 году: тогда начинающая актриса пришла на интервью к мэтру кинематографа и покорила его своей красотой и талантом. Спустя время Бондарчук развелся с супругой Светланой и начал встречаться с Андреевой, а в сентябре 2019 года пара сыграла роскошную свадьбу.

Недавно Андреева во второй раз стала гостьей шоу Бондарчука "Кино в деталях": этот выпуск пара решила приурочить к пятилетней годовщине знакомства.

Во время приветствия супруги решили пофлиртовать друг с другом: Бондарчук спросил - изменился ли он, на что Андреева заверила мужа в том, что он похорошел.

К слову, в студию супруга Андреева пришла не только для того, чтобы обменяться комплиментами. Актриса решила рассказать о своей работе в качестве сценариста: например, звезда призналась, что писать сценарий к новому сериалу "Псих" ей помог личный психолог.

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Теги: знакомства
 
 
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Актриса стала гостьей нового выпуска передачи "Кино в деталях" и, как и пять лет назад, дала эксклюзивное интервью возлюбленному.
 
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