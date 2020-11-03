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Первый энергоблок БелАЭС начал вырабатывать электричество

03.11.2020 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Первый энергоблок Белорусской АЭС 3 ноября начал вырабатывать электричество и поставлять его в энергосистему, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Первый энергоблок БелАЭС начал вырабатывать электричество

«В 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны», — отметили в ведомстве.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. С этого начался физический пуск БелАЭС, передает БелаПАН.

Ввести блок в эксплуатацию, при которой он заработает на 100% мощности, планируется в 2021 году. Второй энергоблок, как предполагается, будет выведен на полную мощность в 2022 году.

По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность оба блока станции ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.

 
 
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Первый энергоблок Белорусской АЭС 3 ноября начал вырабатывать электричество и поставлять его в энергосистему, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
 
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