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Почитав новости в телеграме, белорус битой разбил 5 милицейских машин
Источник материала: Навiны
В Гродно милиция задержала местного жителя, который, по мнению следствия, разбил битой пять автомобилей, припаркованных у здания Октябрьского РОВД.
Живущий неподалеку от милицейской парковки 37-летний гродненец вечером читал новостные телеграм-каналы.
«То, что он прочитал, ему не понравилось, поэтому он взял деревянную биту и пошел к зданию милиции, где разбил автомобили», —
Следователи изъяли запись камер видеонаблюдения и задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ («Хулиганство»).
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В Гродно милиция задержала местного жителя, который, по мнению следствия, разбил битой пять автомобилей, припаркованных у здания Октябрьского РОВД.
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