Литва прервала торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска БелАЭС

Источник материала: АФН

Литовская электропередающая компания Litgrid во вторник установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси во исполнение закона о бойкоте электроэнергии с АЭС в районе Островца, сообщил оператор Litgrid.

"После того, как в центре управления системой Litgrid сегодня в 11:06 были зафиксированы данные, показывающие выработку электроэнергии на БелАЭС, Litgrid с 11:38 установила пропускную способность ноль мегаватт для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси", - говорится в сообщении, передает Интерфакс-Запад .

Ранее во вторник первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему Беларуси. "В 12:03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны", - сообщило министерства энергетики Беларуси.