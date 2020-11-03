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Литва прервала торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска БелАЭС

03.11.2020 13:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Литовская электропередающая компания Litgrid во вторник установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси во исполнение закона о бойкоте электроэнергии с АЭС в районе Островца, сообщил оператор Litgrid.

"После того, как в центре управления системой Litgrid сегодня в 11:06 были зафиксированы данные, показывающие выработку электроэнергии на БелАЭС, Litgrid с 11:38 установила пропускную способность ноль мегаватт для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси", - говорится в сообщении, передает Интерфакс-Запад.

Ранее во вторник первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему Беларуси. "В 12:03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны", - сообщило министерства энергетики Беларуси.

 
 
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Литовская электропередающая компания Litgrid во вторник установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси во...
 
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