Лукашенко хочет улучшить отношения с Северной Кореей

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня заявил о намерении улучшить отношения с Северной Кореей. Текущий уровень отношений с этой страной он расценил как «неоправданно низкий».

"Неоправданно низкий уровень отношений у нас, нам надо активнее работать в этом направлении. Мы внимательно следим за развитием обстановки на Корейском полуострове, поддерживаем все предпринимаемые усилия по обеспечению мира и разрешению существующих противоречий в этом регионе в целом», - заявил Лукашенко, видимо, позабыв, что именно южнокорейские компании спонсировали правительство РБ и помогают с проектом электронного правительства и не только.

«Заинтересованы продолжать конструктивные контакты … Просим нового руководителя дипмиссии обратить внимание на такие сферы сотрудничества, как производство лекарств и продуктов питания, профессиональное обучение и повышение квалификации", - добавил Лукашенко.