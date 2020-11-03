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Лукашенко хочет улучшить отношения с Северной Кореей
Источник материала: АФН
Лукашенко сегодня заявил о намерении улучшить отношения с Северной Кореей. Текущий уровень отношений с этой страной он расценил как «неоправданно низкий».
"Неоправданно низкий уровень отношений у нас, нам надо активнее работать в этом направлении. Мы внимательно следим за развитием обстановки на Корейском полуострове, поддерживаем все предпринимаемые усилия по обеспечению мира и разрешению существующих противоречий в этом регионе в целом», - заявил Лукашенко, видимо, позабыв, что именно южнокорейские компании спонсировали правительство РБ и помогают с проектом электронного правительства и не только.
«Заинтересованы продолжать конструктивные контакты … Просим нового руководителя дипмиссии обратить внимание на такие сферы сотрудничества, как производство лекарств и продуктов питания, профессиональное обучение и повышение квалификации", - добавил Лукашенко.
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Лукашенко сегодня заявил о намерении улучшить отношения с Северной Кореей. Текущий уровень отношений с этой страной он расценил как «неоправданно низкий».
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