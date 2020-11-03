На улице Казинца серьезная авария: есть пострадавшие, движение затруднено

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла днем 3 ноября на столичной улице Казинца. Об этом сообщили в ГАИ.





По предварительной информации, около дома № 42 на улице Казинца произошло столкновение трех автомобилей. Один из них отбросило на два припаркованных у края проезжей части авто.

В результате ДТП два водителя получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

В районе происшествия затруднено движение транспорта.

(Будет дополнено.)