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На улице Казинца серьезная авария: есть пострадавшие, движение затруднено
Источник материала: Tut.by
Серьезная авария произошла днем 3 ноября на столичной улице Казинца. Об этом
По предварительной информации, около дома № 42 на улице Казинца произошло столкновение трех автомобилей. Один из них отбросило на два припаркованных у края проезжей части авто.
В результате ДТП два водителя получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
В районе происшествия затруднено движение транспорта.
(Будет дополнено.)
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На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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