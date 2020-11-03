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На улице Казинца серьезная авария: есть пострадавшие, движение затруднено

03.11.2020 13:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла днем 3 ноября на столичной улице Казинца. Об этом сообщили в ГАИ.


По предварительной информации, около дома № 42 на улице Казинца произошло столкновение трех автомобилей. Один из них отбросило на два припаркованных у края проезжей части авто.

В результате ДТП два водителя получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

В районе происшествия затруднено движение транспорта.

(Будет дополнено.)

 
 
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На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
 
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