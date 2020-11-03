В Бобруйске обнаружены мертвыми пожилые супруги

Тревога, увы, оказалась не напрасной: прибывшие по месту жительства директора правоохранители обнаружили женщину мертвой с признаками насильственной смерти. В той же квартире девятиэтажки в переулке Чайковского был обнаружен еще один труп – мужа умершей женщины. Мужчина висел в петле.





Коммерческому курьеру » официальный представитель СК Юлия Гончарова, по предварительным данным, 1 ноября около 5.30 между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина причинил своей 61-летней жене телесные повреждения. После чего, опять же по предварительным данным, покончил с собой. Как рассказала «» официальный представитель СК Юлия Гончарова, по предварительным данным, 1 ноября около 5.30 между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина причинил своей 61-летней жене телесные повреждения. После чего, опять же по предварительным данным, покончил с собой.





Следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 (Убийство). Обстоятельства трагедии выясняются.