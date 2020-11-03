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Скандал в Женеве: Совет ООН поддержал официальный Минск

03.11.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет ООН по правам человека, заседающий в Женеве, одобрил "усилия" властей Беларуси по соблюдению прав человека.



Беларусская делегация представила членам Совета свой периодический доклад о соблюдении прав человека в Республике Беларусь. Все государства-члены Совета ООН по правам человека подают такие доклады каждые пять лет, передает Свабода.

С оценкой хода обсуждения доклада выступила неправительственная правозащитная организация UN Watch, основанная в 1993 году для проверки соответствия решений правозащитных органов ООН принципам Устава этого крупнейшего международного форума.

UN Watch, которая является неправительственной организацией, имеет особый консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН и имеет ассоциированное членство в Департаменте общественной информации ООН.

Согласно UN Watch, 51 из 92 государств-участников Совета по правам человека (55%) приветствовали "достижения" Беларуси в области прав человека.

Среди стран, которые одобрили действия режима Лукашенко - 36 государств, которые традиционно поддерживают репрессивные режимы, и еще 15 государств, которые сочли возможным дать положительную оценку некоторым "достижениям" белорусских властей.

Посол Беларуси в ООН в Женеве Юрий Амбразевич заявил на форуме, что Беларусь «имеет необходимые инструменты для восстановления стабильности в обществе мирным путем».

«В то время, когда режим Лукашенко жестко подавляет протесты граждан, несогласных с официальными результатами президентских выборов, избивает женщин на улицах и бросает всех оппозиционных лидеров за решетку или вынуждает их покинуть страну, высший правозащитный орган ООН не должен делаться форумом ложного одобрения угнетателей», – заявил Гилель Наер, исполнительный директор независимой правозащитной организации UN Watch, базирующейся в Женеве.

Наер приветствовал тот факт, что по крайней мере 41 государство, пользуясь своим правом на краткое выступление, выразило реальную оценку положения в области прав человека в Беларуси.

Представитель США Шон Гарсия посоветовал Минску немедленно "прекратить жестокие репрессии против белорусского народа", в том числе отказаться от использования чрезмерной силы против мирных демонстрантов и жестокого обращения с задержанными. Американский делегат потребовал "немедленно освободить всех политических заключенных и задержанных за участие в акциях протеста, связанных с выборами".


"Президентские выборы в Беларуси, которые прошли 9 августа, были сфальсифицированы. Мы глубоко обеспокоены продолжением применения насилия, запугивания и репрессий против беларусского народа", - сказал Гарсия.

Подобную позицию изложили представители Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Нидерландов, Польши, Чехии, Швейцарии, Франции и Украины. 

Представительница Нидерландов Моника Даален настоятельно посоветовала Минску внести в Уголовный кодекс статью, предусматривающую ответственность за все виды пыток, а также присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток.

На слушаниях официальный Минск решительно поддержали делегации России и Кубы.
 
Теги: Минск
 
 
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Совет ООН по правам человека, заседающий в Женеве, одобрил "усилия" властей Беларуси по соблюдению прав человека.
 
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