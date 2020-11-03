51 страна из 96 в Совете ООН по правам человека поддержала Беларусь. Цитаты

Источник материала: Onliner

Вчера в Совете ООН по правам человека прошел третий цикл универсального периодического обзора ситуации с правами человека. В центре внимания оказалась ситуация в Беларуси. С рекомендациями Минску выступили представители 96 государств, и 51 из них — с оценкой одобрения. Таковы данные UN Watch , неправительственной организации, которая занимается мониторингом работы ООН.

Белорусскую делегацию возглавил постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич. В состав делегации Беларуси вошли первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович, заместитель генерального прокурора Дмитрий Гора, руководство структурных подразделений министерств внутренних дел, иностранных дел, здравоохранения, информации, образования, природных ресурсов и охраны окружающей среды, труда и социальной защиты, юстиции, Следственного комитета, Национального центра законодательства и правовых исследований, Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, сообщил МИД Беларуси.

По информации новостного ресурса ООН «Новости ООН», делегация из Беларуси рассказала о положении с правами человека в стране, механизмах их защиты, а также о результатах выполнения рекомендаций, полученных в рамках первого и второго циклов обзора.

— Беларусь рассматривает универсальный периодический обзор как важнейший инструмент, который обеспечивает рассмотрение ситуации с правами человека во всех странах мира без исключения на принципах универсальности и равноправия, — сказал Юрий Амбразевич. Он выразил надежду на беспристрастный диалог по ситуации с правами человека в его стране.

Большинство вопросов, адресованных Беларуси странами — членами Совета, и их комментариев касались недавних президентских выборов.

Представитель США Шон Гарсия рекомендовал Минску немедленно «прекратить жестокие репрессии против белорусского народа», в том числе отказаться от использования чрезмерной силы против мирных демонстрантов и жестокого обращения с задержанными. Американский делегат потребовал «немедленно освободить всех политических заключенных и задержанных за участие в акциях протеста, связанных с выборами».

— Мы призываем белорусские власти проявить сдержанность и начать подлинный диалог с белорусскими гражданскими сообществом, — сказал представитель Вашингтона.

В унисон с ним выступили дипломаты целого ряда других стран, в том числе Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Нидерландов, Польши, Чехии, Швейцарии, Франции и Украины.

Большая часть членов Совета выступила с поддержкой. Постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов высоко оценил достижения Беларуси по выполнению рекомендаций, вынесенных в рамках второго цикла обзора.

— В условиях растущего внешнего давления это было нелегко, — сказал российский дипломат. Он добавил, что «невмешательство во внутренние дела суверенных государств, в том числе в избирательный процесс, — это базовый принцип международного права».

Вот кто еще выразил поддержку Беларуси.

Сирия: «Мы приветствуем Беларусь и высоко оцениваем ее усилия по созданию институциональных рамок для защиты прав человека на национальном уровне».

Венесуэла: «Мы признаем, что осуществление полных демократических прав белорусов уважается, и мы выступаем против любого международного вмешательства».

Камбоджа: «Участие белорусских женщин в процессе принятия решений заслуживает высокой оценки».

Китай: «Мы уважаем путь развития прав человека в свете усилий международных субъектов по созданию нестабильности».

Куба: «Мы приветствуем усилия по реализации предыдущих циклов УПО и твердую решимость Лукашенко обеспечить национальный суверенитет и стабильность в свете агрессии и угроз НАТО».

Египет: «Мы поздравляем Беларусь с выполнением взятых на себя обязательств, а также улучшением ситуации с правами детей, женщин и инвалидов».

Иран: «Мы высоко оцениваем меры, принятые Беларусью по защите и поощрению прав человека со времени последнего УПО».

Кувейт: «Мы приветствуем всех членов белорусской делегации и их усилия по подготовке национального доклада, отражающего их приверженность правам человека».

Механизм универсального периодического обзора предполагает, что Рабочая группа проанализирует достижения и неудачи в правозащитной сфере конкретной страны и вынесет рекомендации.

Официальные выводы и рекомендации по белорусскому докладу будут представлены 6 ноября.

Универсальный периодический обзор — это уникальный механизм обзора информации по правам человека во всех без исключения государствах — членах ООН. На 36-й сессии, которая проходит с 2 по 13 ноября в Женеве, о своих достижениях отчитается еще ряд стран, включая США (9 ноября).