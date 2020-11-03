Хроника дня: Лукашенко общается с послами, студенты протестуют, медиков задерживают

Источник материала: Onliner

Новый день в поствыборной Беларуси и новая череда новостей, которые уже становятся привычной частью жизни. Стало известно о новых задержаниях медиков. Специалисты вышли на акцию поддержки коллег и оказались в РУВД. При этом они (акции) продолжаются. Студенты, в свою очередь, отреагировали на решение по преподавательнице МГЛУ Наталье Дулиной. Женщина осуждена на 14 суток ареста. Учащихся вузов поддержали белорусские диаспоры Бостона, Лондона и Кёльна. МВД сообщает о порче госфлагов и автомобилей возле РОВД. Александр Лукашенко общается с дипломатами и заявляет о готовности к сотрудничеству с иностранными партнерами.

МВД — о вчерашних задержаниях

Сообщение милиционеров: «За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 2 ноября в Минске задержаны 25 человек. Участники несанкционированных мероприятий предупреждались о недопустимости противоправных действий, наиболее активные были задержаны. Общее количество принявших участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске не превысило 2,4 тыс. человек».

Студенты продолжают протест

Студенты вышли, чтобы напомнить о том, что случилось с Натальей Дулиной. Вчера преподавательница МГЛУ, которая активно участвовала в забастовке, а после покинула место своей работы, была осуждена на 14 суток административного ареста.





Канал «МГЛУ за Свободу» сообщает, что позже к ним присоединились неравнодушные преподаватели. К слову, студентов поддержали белорусские диаспоры Бостона, Лондона и Кёльна.









Мужчина разбил пять машин возле РОВД

Пьяный мужчина разбил битой пять автомобилей на неохраняемой автостоянке около здания Октябрьского РОВД в Гродно, сообщает СК. Мужчина рассказал, что незадолго до случившегося дома выпивал спиртное и читал новости. То, что он прочел, ему не понравилось, поэтому он взял биту и пошел к зданию милиции, где разбил автомобили, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 («Хулиганство») УК. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.





По информации МВД, похожий инцидент произошел 16 сентября возле этого же РОВД: 44-летний житель Гродно камнем повредил служебную Skoda Octavia.

Цепь солидарности медиков

Медицинские работники ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии» перед началом рабочего дня вышли в цепь солидарности, чтобы поддержать своих задержанных коллег.

Отметим, что вчера группа медиков вышла к БГМУ в знак солидарности с отчисленными студентами. Через некоторые время на проспекте Дзержинского группу из примерно трех десятков человек догнал микроавтобус с силовиками — часть врачей была задержана. На этот раз больше всего пострадал состав РНПЦ травматологии и ортопедии. Подробнее об этом — по ссылке .

Лукашенко — об иностранных партнерах

Сегодня он принимал верительные грамоты послов зарубежных государств и делал заявления.

— Как глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов. Мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь и выступающих за независимое и устойчивое государство, — сказал Лукашенко.

Он не сомневается, что белорусы обладают желанием, волей и необходимым инструментарием для восстановления стабильности в обществе на основе баланса интересов, сохранения спокойной и безопасной жизни.





— Мы готовы к взаимодействию со всеми нашими зарубежными партнерами, обсуждению любых вопросов сотрудничества, включая обмен мнениями о ситуации в Беларуси. Но только при условии учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела, — приводит его слова БЕЛТА.

Выпускники БГМУ подписали петицию

1251 выпускник БГМУ подписал петицию ректору Рубниковичу. Паблик «Белые халаты» сообщает , что петиция уже зарегистрирована в вузе.

Требования следующие:

Отменить приказ об отчислении студентов как дискриминирующий их по политическим и гражданским убеждениям. Приступить к формированию в университете атмосферы взаимного доверия и партнерских взаимоотношений.

Парня обвиняют в уничтожении госфлага

«Молодой человек вечером 23 сентября возле брестского кинотеатра „Беларусь“, чтобы продемонстрировать другим пренебрежительное отношение к государственным символам, зажигалкой пытался поджечь флаг. Сделать это у него не получилось, поэтому он смял и разорвал флаг на части. Решение отправиться в Брест для участия в несанкционированной акции принял после прочтения призыва к этому в Instagram у своего знакомого, с которым и поехал в областной центр. Государственный флаг приобрел у друга. Причину своего поступка назвать не может. Пояснил, что поддался влиянию толпы и знакомого», — рассказали в Генпрокуратуре.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ст. 370 («Надругательство над государственными символами») УК.

Медики из Молодечно записали обращение

Лукашенко передал привет Папе Римскому

Это случилось во время общения с апостольским нунцием Анте Йозичем, которое состоялось после сегодняшней церемонии вручения верительных грамот.

— Передайте Папе Римскому мои самые добрые пожелания, я бесконечно его уважаю. Я встречался с его предшественниками, но это лучший Папа Римский, — сказал Лукашенко. — Особые отношения связывают Беларусь и Ватикан. На международной арене мы вместе последовательно продвигаем такие важные инициативы, как борьба с торговлей людьми, противодействие насилию в отношении детей, защита традиционных семейных ценностей. Рассчитываем на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе.

Напомним, вчера он высказался о главе католической церкви в Беларуси Тадеуше Кондрусевиче, которому ГПК отказал во въезде в страну 31 августа.

— Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено, — сказал Лукашенко.

Очередные сутки для журналиста

Журналиста газеты «Новы час» Александра Зеньковича, задержанного в воскресенье, осудили на 13 суток административного ареста. Меньше чем за три месяца журналистов в Беларуси задерживали 320 раз, сообщает БАЖ. На данный момент в тюрьмах — девять представителей профессии.