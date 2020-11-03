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Разработка Mate 40 заняла три года. Это рекорд для Huawei
Источник материала: Onliner
На создание линейки Huawei Mate 40 ушло три года. Об этом
По словам топ-менеджера, такой срок — самый долгий для компаний, а разработка Mate 40 оказалась наиболее сложной. Все дело в чипе HiSilicon Kirin 9000, выполненном по техпроцессу 5 нм. Компания создавала его целиком своими силами, что привело к большим вложениям и долгому периоду разработки.
Кроме железа, изрядные средства пришлось вложить в софт. Поскольку Huawei не могла использовать сервисы Google из-за ограничений США, компания инвестировала в улучшение оболочки EMUI на open source-версии Android. Впрочем, по слухам, уже в следующем году Huawei переведет свои устройства на собственную операционную систему HarmonyOS.
Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.15" IPS (1080x2312), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 3340 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.26" IPS (1080x2340), HiSilicon Kirin 980, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3750 мАч, 2 SIM
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На создание линейки Huawei Mate 40 ушло три года. Об этом сообщил исполнительный директор департамента потребительской электроники Huawei Ричард Ю.Читать далее…
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