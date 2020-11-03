Разработка Mate 40 заняла три года. Это рекорд для Huawei

Источник материала: Onliner

На создание линейки Huawei Mate 40 ушло три года. Об этом сообщил исполнительный директор департамента потребительской электроники Huawei Ричард Ю.

По словам топ-менеджера, такой срок — самый долгий для компаний, а разработка Mate 40 оказалась наиболее сложной. Все дело в чипе HiSilicon Kirin 9000, выполненном по техпроцессу 5 нм. Компания создавала его целиком своими силами, что привело к большим вложениям и долгому периоду разработки.

Кроме железа, изрядные средства пришлось вложить в софт. Поскольку Huawei не могла использовать сервисы Google из-за ограничений США, компания инвестировала в улучшение оболочки EMUI на open source-версии Android. Впрочем, по слухам, уже в следующем году Huawei переведет свои устройства на собственную операционную систему HarmonyOS.