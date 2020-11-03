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Нацбанк: из-за COVID-19 и политической ситуации выросли ожидания девальвации
Источник материала: Myfin
Усиление
По итогам проведенного
Нацбанком опроса, в августе ожидаемый в
2020 году уровень
Что в итоге?
Годовая базовая инфляция за третий квартал ускорилась с 3,7% в июне до 5,4% в сентябре 2020 года. В результате годовая инфляция в сентябре выросла до 6,1% при целевом прогнозе не более 5%.
Национальный банк
отметил, что снижение срочных рублевых
Источник: Myfin.by
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Нацбанк Беларуси отмечает рост инфляционных и девальвационных ожиданий в третьем квартале в связи с развитием пандемии коронавируса и общественно-политической...
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