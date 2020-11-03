Нацбанк: из-за COVID-19 и политической ситуации выросли ожидания девальвации

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Усиление девальвационных ожиданий привело к повышенному спросу на иностранную валюту . «В результате сформировавшегося на внутреннем валютном рынке давления произошло ослабление белорусского рубля, что отразилось на динамике свободных цен потребительского рынка», - отметили в Нацбанке.

По итогам проведенного Нацбанком опроса, в августе ожидаемый в 2020 году уровень инфляции составил 11,7% против 10,6% в мае. При этом доля респондентов, которые считают, что рост цен сохранит темп, увеличилась до 56,9% с 53,8%, пишет interfax.by.

Что в итоге?

Годовая базовая инфляция за третий квартал ускорилась с 3,7% в июне до 5,4% в сентябре 2020 года. В результате годовая инфляция в сентябре выросла до 6,1% при целевом прогнозе не более 5%.