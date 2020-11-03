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Минчанин выпил литр водки и напал на милиционера возле БТ
03.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении минчанина, который совершил нападение на сотрудника милиции, охранявшего здание Белтелерадиокомпании, сообщили в МВД.
© Photo : СК РБ
Инцидент произошел в ночь с первого на второе ноября. Около 1 часа сотрудник спецбатальона Департамента охраны МВД вышел осмотреть охраняемое здание. Внезапно к нему направился проходивший мимо мужчина и ударил кулаком в грудь.
"Нападавшего задержали и доставили в Первомайское РУВД столицы для разбирательства.️ Со слов 31-летнего минчанина, перед прогулкой по городу он выпил литр водки, и опьянение стало причиной хулиганской выходки", – рассказали Sputnik во вторник в министерстве внутренних дел Беларуси.
Действиям задержанного следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
МВД опубликовало видео допроса минчанина, он сообщил, что не помнит, зачем ударил милиционера, также он говорит, что ранее никогда не выходил на протестные акции. Свое нападение на сотрудника милиции он объяснил употреблением спиртных напитков.
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Действиям задержанного следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
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