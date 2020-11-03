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Мятеж в королевстве: поведение Елизаветы II разозлило придворных

03.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Британская королева Елизавета II разгневала персонал дворца: терпение придворных подошло к концу, что привело к неожиданному мятежу в королевстве.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Королева Елизавета II проведет карантин в Виндзорском замке

Королева и ее супруг вернулись с традиционных каникул в Шотландии. Чета монархов успела приехать в свой дом перед усилением режима самоизоляции в Британии и даже приступила к своим обязанностям. К тому же, грядет радостное событие - 73-я годовщина свадьбы супругов, которую они проведут вместе. Но все это сказалось на настроении их персонала.

Как сообщило издание The Sun, поведение Елизаветы II после возвращения домой привело к настоящему мятежу придворных.

Королевский персонал заявил, что ни за что не станет снова сидеть на недельном карантине, а после безвылазно работать во дворце в течении трех недель, без права увидеть своих родных. Именно такие условия выставила королева из-за пандемии COVID-19. С просьбой остаться на карантине и поработать в Рождество монарх обратилась к 20 придворным служащим. На это прачки, уборщицы и повара ответили отрицательно.

"Королева в ярости. Она не потерпит этого. Это беспрецедентно. Все сотрудники хотят оставаться верны короне, но они понимают, что их принуждают зайти слишком далеко и изолироваться от родных на праздники. Сейчас ведутся переговоры, но пока рано говорить, как пройдет Рождество в этом году", - отметили источники.

Кстати, мятежница Меган Маркл также нашла повод не приезжать к королеве: поклонники заподозрили новую беременность герцогини.

 
 
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Возвращение Ее Величества в Виндзорский замок сопровождается строжайшими требованиями, и по словам источников, заставляет персонал зайти слишком далеко.
 
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